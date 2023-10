Fonte foto: Motorola

Tra i brand più famosi nel settore degli smartphone, c’è sicuramente Motorola, un’azienda che nel tempo ha portato sul mercato prodotti di qualità per ogni fascia di prezzo, restando sempre una garanzia in termini di performance e affidabilità.

E anche quando ci si orienta nella fascia medio-bassa i device di Motorola possono fare la differenza, come il Moto g32, ad esempio, un ottimo smartphone con una scheda tecnica completa e versatile ma, soprattutto, con un prezzo davvero contenuto. Per le prossime ore, grazie alle offerte di Amazon, si può portare a casa questo telefono a un prezzo irripetibile, il minimo storico sul celebre e-commerce e, quindi, un’occasione da non lasciarsi scappare.

Motorola Moto g32– Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB

Motorola Moto g32: scheda tecnica

Motorola Moto g32 ha uno schermo LCD IPS da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per le foto macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2.4).

Il processore scelto da Motorola per questo smartphone non ha il modem per il 5G e, quindi, questo l’utente avrà accesso esclusivamente alla rete 4G.

Oltre a questo le opzioni di connettività comprendono: il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso jack da 3.5 mm e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria My Moto UX.

Motorola Moto g32: l’offerta Amazon

Motorola Moto g32 è uno smartphone di fascia medio-bassa, garantito dalla ben nota qualità dei prodotti Motorola che sono la scelta quotidiana di milioni di utenti in tutto il mondo. Parliamo di un dispositivo con una scheda tecnica molto versatile, ottima per il quotidiano e per chi ha bisogno di un device che sia robusto e affidabile e con una batteria che possa accompagnarlo tranquillamente per tutta la giornata.

Apprezzabile anche il comparto fotografico che, soprattutto in condizioni di luce ottimali, riesce a garantire scatti di buon livello dal sensore principale da 50 MP.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 299,90 euro. Tuttavia grazie all’offerta su Amazon è possibile portare a casa questo telefono a 130 euro (-43%, -166,9 euro) uno sconto decisamente irripetibile che porta il prezzo di questo dispositivo al minimo storico. Il device è venduto e spedito da terzi.

