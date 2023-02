Motorola Moto Edge 30 Fusion: costa pochissimo su Amazon

I migliori smartphone Android del momento hanno prezzi di listino parecchio elevati a causa di un generale aumento dei costi dei componenti elettronici. Per questo gli sconti proposti da Amazon possono essere un’occasione irripetibile per acquistare smartphone recenti, con scheda tecnica ottima ma ad un prezzo "umano".

Ad esempio il Motorola Moto Edge 30 Fusion, un vero "quasi top di gamma" vista la scheda tecnica di ultima generazione (è arrivato in Italia lo scorso settembre). Grazie all’offerta in corso su Amazon questo telefono ora ha un prezzo che toglie ogni dubbio: è troppo conveniente per lasciarselo sfuggire.

Motorola Moto Edge 30 Fusion – Qualcomm Snapdragon 888+ – Versione 8/128 GB

Motorola Moto Edge 30 Fusion: com’è fatto

Motorola Moto Edge 30 Fusion ha la scocca in metallo dentro cui è custodito il chip Qualcomm Snapdragon 888+ abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage, di tipo UFS 3.1 (quindi molto veloce).

Il display ha tutte le caratteristiche del top di gamma, è di tipo pOLED "endless edge" (cioè con i bordi curvi) con risoluzione FHD+ e supporto all’HDR10+, misura 6,5 pollici, ha la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la luminosità ha un picco di 1.100 nit. A protezione c’è il vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sul retro della scocca sono state collocate tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico), il sensore ultra grandangolare da 13 MP e il sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera per i selfie, ospitata nel foro centrale dello schermo, è da 32 MP.

L’audio è riprodotto da una coppia di altoparlanti stereo con Dolby Atmos. e le connessioni disponibili, oltre al 5G, includono il Bluetooth 5.2, il WiFi 6E e l’NFC.

La batteria ha una capacità di 4.600 mAh e la ricarica rapida da 68W, che secondo le specifiche tecniche del produttore passa da 0% a 50% in 10 minuti.

Motorola Moto Edge 30 Fusion: l’offerta Amazon

Il Motorola Moto Edge 30 Fusion ha un prezzo di listino di 679,90 euro, che non sono pochi ma il telefono li vale tutti. Ma per fortuna con l’offerta Amazon in corso è possibile risparmiare e pagarlo 529 euro (-22%, -150,90 euro) , un prezzo ottimo per quello che è ancora un ottimo "quasi top di gamma".

