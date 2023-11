La fascia medio-alta del mercato degli smartphone rappresenta da sempre una delle soluzioni più ambite dai consumatori, complici soprattutto prezzi concorrenziali per dispositivi che si avvicinano molto ai top di gamma, pur dovendo naturalmente accettare qualche compromesso.

E tra i prodotti più interessanti di questa categoria, c’è sicuramente il Motorola Moto Edge 30 Fusion uno smartphone dalle grandi potenzialità, con una scheda tecnica di alto livello e tutta la ben nota qualità che da sempre caratterizza i prodotti di Motorola.

Grazie alle offerte Amazon, il prezzo di questo telefono scende al minimo storico, sotto i 400 euro, e questo smartphone diventa ancor più interessante.

Motorola Moto Edge 30 Fusion – Qualcomm Snapdragon 888 Plus– Versione 8/128 GB

Motorola Moto Edge 30 Fusion ha un display P-OLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Lo schermo è certificato anche SGS Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu. A protezione del display troviamo un vetro Corning Gorilla Glass 5, progettato per tenerlo al sicuro da graffi, urti e cadute accidentali.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 888+ a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, non espandibili.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (f/2.45).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, NavIC, Beidou, QZSS e Galileo. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e da due microfoni.

La batteria ha una capacità di 4.400 mAh con ricarica cablata TurboPower a 68 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MyUX.

Infine, questo smartphone ha la certificazione IP52, che ne attesta la resistenza alla polvere e le gocce d’acqua.

Motorola Moto Edge 30 Fusion è uno smartphone di fascia medio-alta dalla scheda tecnica completa e molto versatile. Parliamo di un dispositivo dalle grandi potenzialità, con un comparto hardware pronto a soddisfare anche gli utenti più esigenti e un design affascinante, compatto e leggerissimo, che lo rende riconoscibilissimo tra i vari device della stessa fascia di prezzo.

Il prezzo di listino è di 679,90 euro, non proprio contenuto, ma sicuramente giustificabile dalla grande attenzione di Motorola nella realizzazione di un prodotto di qualità. Fortunatamente, grazie alle offerte Amazon, il prezzo scende fino a 399,90 euro (-41%, -280 euro) uno sconto davvero irripetibile che porta questo dispositivo al minimo storico. E con un prezzo così, trovare di meglio è davvero impossibile.

Motorola Moto Edge 30 Fusion – Qualcomm Snapdragon 888 Plus– Versione 8/128 GB

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.