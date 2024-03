Motorola, questo è lo smartphone da comprare oggi: prezzo sprofonda

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

In eventi come la Festa delle Offerte di Primavera, gli smartphone sono tra i dispositivi che catturano maggiormente l’attenzione. Trovare, però, l’offerta che lascia il segno non è mai semplice. Solitamente si trovano promo con sconti che possono variare tra il 10% e il 30%, permettendo di risparmiare da poche decine, fino a qualche centinaio di euro. Per questo motivo quando si trova un’offerta con uno sconto di addirittura il 56% bisogna approfittarne subito, prima che termini. Ed è esattamente quello che accade oggi con il Motorola edge 30 Fusion, smartphone top di gamma del produttore statunitense, protagonista di una delle migliori occasioni di questo evento Amazon. Oggi approfitti del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web per uno smartphone.

Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, lo smartphone Motorola resta ancora super attuale. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata e composta da ottime componenti, come ad esempio il processore Snapdragon 888+, oppure lo schermo pOLED da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento elevatissima. Uno smartphone versatile e con cui puoi fare veramente di tutto. E da oggi a un prezzo incredibile: non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Motorola edge 30 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

Uno smartphone top di gamma al prezzo di un medio. La promo disponibile oggi per il Motorola edge 30 Fusion è veramente qualcosa di unico. Lo smartphone è in offerta con uno sconto del 56% a un prezzo di 299,90 euro, minimo storico mai registrato sul sito di e-commerce. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato sfiora i 400 euro e questo dovrebbe far capire quanto sia effettivamente eccezionale questa promo. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59,98 euro al mese grazie al servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record. Per fare il reso hai 30 giorni di tempo.

Motorola edge 30 Fusion: le caratteristiche tecniche

Motorola non è più una sorpresa. Se i primi smartphone lanciati dopo il ritorno nel mercato potevano creare un po’ di scalpore, questa nuova generazione di telefoni sono una conferma dell’ottimo lavoro avviato in questi ultimi anni. Il Motorola edge 30 Fusion ne è una delle espressioni migliori: uno smartphone top di gamma al prezzo di un medio. Non è un’esagerazione: per capirlo basta leggere la scheda tecnica.

Lo si intuisce subito, già dallo schermo. Lo smartphone è dotato di un display pOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati per uno smartphone di questa fascia di prezzo. L’utilizzo nella vita quotidiana è scorrevolissimo e la si nota la differenza con un display normale. Supporta anche l’HDR10+ per neri più profondi e un contrasto molto elevato. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 888+ con a supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore da 2 megapixel per le foto macro. La fotocamera per i selfie è eccellente: ben da 32 megapixel. Non mancano tutte le funzionalità che richiedi solitamente a uno smartphone top, dalla visione notturna, ai video in Super Slow Motion o con una doppia ripresa.

Chiudiamo con la batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e che grazie alla ricarica Turbo Power ti permette di avere energia extra in pochissimo tempo.

