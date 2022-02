Motorola Moto G Stylus ufficiale: quanto costa il nuovo medio

Motorola ha appena presentato il Moto G Stylus (2022), il suo nuovo medio di gamma che va a sostituire (con gli opportuni miglioramenti) il modello dell’anno scorso. Il terminale presenta un pannello voluminoso, ma un prezzo veramente interessante come è tipico della linea di smartphone Moto G Stylus.

Anche in versione 2022, infatti, Moto G Stylus è, tendenzialmente, uno smartphone di fascia media con specifiche standard in vendita ad un prezzo ragionevole, con l’aggiunta di una stilo che può essere agganciata all’interno del dispositivo per offrire all’utente una esperienza d’uso più comoda e un’opzione di input in più. La scheda tecnica di questo dispositivo mostra un buon equilibrio, cosa che ha permesso a Motorola di mantenere basso il prezzo nonostante il display veramente grande e la capiente batteria. Le uniche vere due pecche di questo telefono sono la mancanza del 5G e del chip NFC: nella prima metà del 2022 sono due pecche ancora tollerabili, ma probabilmente non lo saranno più già nella seconda metà dell’anno.

Moto G Stylus (2022): caratteristiche tecniche

Il telefono offre un display LCD IPS Full HD da 6,8 pollici con una risoluzione di 2460×1080, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz . Alimentato dal processore Helio G88 di MediaTek (lanciato a luglio dello scorso anno e senza modem 5G), gode di ben 6 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile con una scheda microSD.

Per quanto riguarda l’autonomia, ci pensa una batteria da 5.000 mAh, mentre il modulo fotografico è composto da tre cam: la fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo un’ultra-wide da 8 MP (che può essere utilizzato anche per gli scatti macro) e uno di profondità da 2 MP. E’ presente anche un utile jack da 3,5 mm per le cuffie.

Il telefono, che non presenta la connettività NFC per i pagamenti contactless, è invece dotato di connessione Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band.

Sebbene siano passati diversi mesi dal lancio di Android 12, il sistema operativo a bordo del Moto G Stylus 2022 è Android 11. L’aggiornamento alla nuova versione dell’OS di Android dovrebbe arrivare molto presto, tuttavia Motorola assicura due anni di update di sicurezza al mese per il suo nuovo terminale.

Moto G Stylus (2022): prezzo e disponibilità

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo l’arrivo del nuovo G Stylus in Italia, dato che Motorola ha scelto di rendere dispobile lo smartphone solo negli Stati Uniti. Il telefono è disponibile al momento in USA nei colori Metallic Rose e Twilight Blue, al prezzo di 299,99 dollari (al cambio attuale, circa 260 euro).