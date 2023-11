Motorola Moto g14, col Black Friday di Amazon l'offerta è servita

Fonte foto: Motorola

Le offerte del Black Friday di Amazon stanno per terminare ma, ancora per poche ore, l’e-commerce offre diverse occasioni per i suoi iscritti, che in questo modo possono acquistare il meglio della tecnologia a prezzi davvero molto vantaggiosi.

Tra le offerte più interessanti, quelle per il Motorola Moto g14, uno smartphone entry-level arrivato sul mercato da poco ma già sceso al minimo storico, un’offerta da non sottovalutare, insomma, e che potrebbe fare gola a molti.

Motorola Moto g14 – Unisoc T616– Versione 4/128 GB

Motorola Moto g14: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Moto g14 ha uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate 60 Hz. A protezione del display un robusto vetro Panda Glass, che lo protegge da graffi e urti accidentali.

Il processore è un Unisoc T616 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a un 1 TB tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore per le macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2,0).

Dato che il processore in dotazione non ha il modem per il 5G, l’utente non potrà accedere alla rete veloce ma potrà comunque navigare in 4G o col WiFi 5. Tra le altre opzioni di connettività abbiamo: il Bluetooth 5.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Il comparto audio è comprende altoparlanti stereo compatibili con Dolby Atmos e Moto Spatial Sound.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica via cavo da 15 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria My Moto UX.

Presente, infine, la certificazione IP52, che attesta la resistenza del device alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Moto g14: l’offerta su Amazon

Il Motorola Moto g14 è uno smartphone low-cost, pensato quegli utenti che vogliono acquistare un buon telefono per avere accesso alle varie funzionalità diventate imprescindibili per la vita moderna, come le app di messaggistica e i social, ma senza spendere un capitale.

Oltre a questo, parliamo anche di un brand che non ha bisogno di presentazioni e anche in questa fascia di prezzo garantisce sempre dispositivi affidabili e robusti, pronti a resistere a qualsiasi sollecitazione esterna, anche quelle causate dagli utenti più distratti.

Il prezzo di listino è di 128 euro ma, con le offerte del Black Friday di Amazon, si scende fino a 107,99 euro (–16%, -20,01 euro), una grande occasione per acquistare un nuovo smartphone e risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

