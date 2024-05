Motorola, questo è lo smartphone lowcost da comprare subito: prezzo crollato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questa nuova settimana di maggio non poteva che cominciare con un’offerta Amazon da cogliere al volo. Da oggi trovi in promo e al minimo storico il Motorola Moto G23, smartphone medio di gamma che oggi paghi quanto un entry-level. Se vuoi spendere poco, anzi pochissimo per il tuo nuovo telefono, questa è la promo che fa per te. Su Amazon, infatti, lo trovi con uno sconto del 52% che te lo fa pagare meno di 120 euro. Per uno smartphone realizzato da un brand importante e con caratteristiche più che discrete si tratta proprio di un’occasione da cogliere al volo.

Il Motorola Moto G23 non assicura le stesse prestazioni di un iPhone, ma non è certo quello l’obiettivo. Ha tutto quello che si richiede a un telefono di questa fascia di prezzo e anche un po’ di più, a partire da una fotocamera principale da 50 megapixel e uno schermo con refresh rate elevato che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano. Il Moto G23 di Motorola è perfetto sia per coloro che sono alla ricerca di un telefono che svolge tranquillamente le funzioni principali (chiamare, utilizzare le app social e di messaggistica) o che puoi utilizzare come muletto o secondo telefono. Approfittane subito: la promo potrebbe terminare molto presto.

Motorola Moto G23

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Motorola Moto G23: prezzo, offerta e sconto

Oggi trovi il Motorola Moto G23 in promo a un prezzo di 113,99 euro, con uno sconto del 52% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e diventa immediatamente un best-seller. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Beneficia di tutti i vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 14 giorni dall’acquisto. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis.

Motorola Moto G23

Motorola Moto G23: la scheda tecnica

Uno smartphone essenziale. Così si possono riassumere le caratteristiche del Motorola Moto G23, lo smartphone lowcost dell’azienda statunitense che non ha paura di sfidare i telefoni dei colossi cinesi.

Il Moto G23 ha tutte le carte in regola per diventare il tuo nuovo smartphone lowcost. Vediamo nel dettaglio quello che offre. Dotato di uno schermo da 6,5 pollici ad alta risoluzione e con un refresh rate fino a 90 Hz che lo rende anche scorrevole e fluido nell’utilizzo quotidiano. Una caratteristica che non trovi all’interno di smartphone della stessa fascia di prezzo. Sotto la scocca è presente un processore MediaTek Helio G85 con a supporto ben 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 512 gigabyte utilizzando una scheda microSD. Non avrai problema a salvare foto, video e a installare tutte le app che vuoi.

A proposito di foto e video, lo smartphone è dotato anche di un buon comparto fotografico, soprattutto comparato al prezzo. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con obiettivo principale da 50 megapixel, un sensore ultragrandangolare da 5 megapixel e uno da 2 megapixel. La fotocamera da 50 megapixel assicura anche ottime foto quando c’è poca luce e cala il buio. La fotocamera per i selfie è da 16 megapixel e permette di scattare selfie già pronti da caricare sui social.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi e supporta anche la ricarica rapida. Il sensore per le impronte digitali è posizionato di lato.

Motorola Moto G23