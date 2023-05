Motorola Moto G32: a questo prezzo è imperdibile

Il mercato degli smartphone di fascia medio-bassa è pieno di telefoni con schede tecniche tutte molto simili tra loro e, di conseguenza, a fare la differenza è il prezzo. Ma il prezzo, a differenza delle caratteristiche tecniche, cambia in continuazione e per questo è sempre bene tenere d’occhio le offerte disponibili sui vari modelli.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, ad esempio, il Motorola Moto G32 diventa incredibilmente conveniente. Motorola Moto G32 è progettato per tutti gli usi quotidiani, ha un processore di lungo corso e la connessione 4G, che al momento non rappresenta un reale limite praticamente per nessuno ed è più che sufficiente per fare videochiamate e guardare serie TV in streaming. Con lo sconto disponibile oggi Motorola Moto G32 diventa un vero e proprio best buy, da acquistare senza esitazione.

Motorola Moto G32: caratteristiche tecniche

Motorola Moto G32 ha il SoC Qualcomm Snapdragon 680 con modem 4G, un chip ben noto e ormai molto affidabile. La memoria RAM ammonta a 4 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione è pari a 128 GB e si può espandere fino a 1 TB, acquistando una scheda microSD.

Il display LCD, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) misura 6,5 pollici e ha la frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Come su tutti i display LCD non c’è il sensore per le impronte digitali integrato: è posto lateralmente.

Sul retro del telefono c’è il comparto fotografico con tre sensori: il principale da 50 MP (f/1.8), il grandangolare da 8 MP (f/2.2) e il sensore di profondità da 2 MP (f/2.4). Nel foro centrale dello schermo, invece, c’è la fotocamera frontale per selfie e videochiamate da 16 MP (f/2.4).

Come già accennato, il Qualcomm Snapdragon 680 ha solo il modem 4G. Niente 5G, quindi, ma sono disponibili il WiFi 5, in Bluetooth 5.2 e la presa per il jack per le cuffie da 3,5 millimetri, sempre gradito a chi usa gli auricolari cablati. Non manca l’NFC per i pagamenti contactless (nei negozi fisici con il POS) e la lettura del chip delle carte elettroniche.

Infine, la batteria del telefono ha una capacità di 5.000 mAh e può essere ricaricata rapidamente a 33W. Grazie al processore a basso consumo energetico e a questa batteria il Motorola Moto G32 arriva serenamente a fine giornata (e spesso ben oltre) senza bisogno di essere ricaricato.

Motorola Moto G32: l’offerta Amazon

Motorola Moto G32 è un telefono di buona qualità, adatto a navigare sui social, inviare messaggi, fare videochiamate, usare WhatsApp e, soprattutto, non costa molto: il prezzo di listino è di 229,90 euro. Ma, in realtà, al momento Moto G32 costa molto meno grazie all’offerta in corso su Amazon (venditore e spedizione terzi) che propone il Motorola Moto G32 a 138 euro (-40%, -91,90 euro). Non si può aspettare, questo telefono è da comprare subito a questo prezzo stracciato.

Motorola Moto G32 – Qualcomm Snapdragon 680 4G – Versione 4/128 GB