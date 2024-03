Festa del papà: i migliori smartphone in offerta su Amazon

Le migliori smartphone Android da acquistare in occasione della festa del papà. Le offerte su Amazon con consegna in 24 ore per un regalo davvero indimenticabile

Fonte foto: Oppo

Tra i regali più gettonati di sempre per la Festa del papà ci sono sicuramente gli smartphone, con Amazon che offre ai suoi utenti una serie di sconti molto interessanti e la promessa della consegna in 24 ore, giusto in tempo per questa ricorrenza.

Le possibilità sono davvero molte e per chi non ha ancora avuto il tempo di acquistare il proprio regalo, ecco una lista con alcuni dei migliori telefoni Android sul mercato.

Motorola Moto g32: scheda tecnica e prezzo

Il Motorola Moto g32 ha un display LCD IPS che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 680 coadiuvato in questo caso da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da tre sensori con il principale da 50 MP, quello ultra-grandangolare da 8 MP e quello macro da 2 MP . La fotocamera frontale è da 16 MP.

Il processore scelto da Motorola non consente l’accesso alla rete 5G e gli utenti dovranno accontentarsi di navigare con il 4G e il WiFi 5. Tra le altre connessioni abbiamo il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’NFC, l’ingresso jack da 3.5 mm e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia My Moto UX.

In occasione della Festa del papà, si può portare a casa questo smartphone a 131 euro.

Motorola Moto g32–Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 8/256 GB

Oppo A18: scheda tecnica e prezzo

L’Oppo A18 (in foto) ha uno schermo IPS LCD da 6,56 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.612 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz.

Il processore scelto da Oppo è un MediaTek Helio G85 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria per l’archiviazione, espandibile tramite scheda microSD.

Presente la funzione RAM Expansion, che permette di ottenere fino a 4 GB di RAM, attingendo dalla memoria interna dello smartphone, se disponibile.

Decisamente essenziale il comparto fotografico con un sensore principale da 8 MP e uno per la profondità da 2 MP. La selfiecamera, invece, è da 5 MP.

Anche in questo caso niente 5G, visto che il processore in dotazione non ha un modem adatto. Ci sono però il 4G e il WiFi 5. Tra le altre connessioni abbiamo Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e i vari sistemi per la geolocalizzazione.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 10 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia ColorOS 13.1 con l’arrivo di Android 14 previsto già dalle prossime settimane.

Infine il device è certificato IP54, ed è quindi resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 159,99 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, è possibile acquistarlo a 119,99 euro (-25%, -40 euro).

Oppo A18 – MediaTek Helio G85 – Versione 4/128 GB

Redmi Note 11E Pro: scheda tecnica

Il display del Redmi Note 11E Pro è un Super AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano in questa offerta specifica 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione, espandibile fino a 1 TB.

Molto interessante il comparto fotografico composto da un sensore principale da 108 MP, da uno ultra-grandangolare da 8 MP e da un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera per i selfie è da 16 MP.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, il sensore infrarossi, l’NFC, l’USB-C 2.0, il jack da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 67 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia MIUI 14.

In occasione della Festa del papà, Amazon propone questo smartphone a 199 euro.

Redmi Note 11E Pro – MediaTek Helio G96 – Versione 6/128 GB