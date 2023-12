Smartphone Motorola a prezzo mai visto prima: va comprato subito

Fonte foto: Motorola Press Release

Uno smartphone completo e versatile, capace di semplificarti la tua vita quotidiana con le sue innumerevoli funzioni e farti scattare foto con una qualità paragonabile a quelle di fotocamere digitali di media fascia. Il Motorola Moto g32 ha tutto quello che cerchi in uno smartphone, e forse anche di più. Tra i dispositivi mobili più apprezzati (e venduti) dello storico marchio statunitense.

Capace di eseguire velocemente e senza rallentamenti anche le applicazioni più "pesanti", è perfetto per lo smart working, per l’intrattenimento quotidiano e molto altro ancora. Insomma, uno smartphone validissimo e che ha ben poco da invidiare anche a dispositivi più costosi. Comprandolo oggi, poi, la convenienza raddoppia. Oltre a poter approfittare di uno sconto mai visto prima, il Motorola Moto g32 può essere comprato anche a rate, senza interessi né spese di istruttoria. Un’offerta da non farsi scappare troppo a cuor leggero.

Motorola moto g32 256+8 GB

Motorola, promozione imperdibile per lo smartphone top: sconto, rate e prezzo finale

L’offerta di oggi sul Motorola Moto g32 è a dir poco imperdibile. Lo smartphone del marchio statunitense – oggi di proprietà cinese – è disponibile con uno sconto del 36% sul prezzo consigliato. il risparmio è considerevole: lo paghi 146,05 euro anziché 229,90 euro. Ben 80 euro in meno rispetto a quanto lo avresti pagato senza sconto.

Come accennato, poi, il Moto g32 può essere acquistato anche a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. Un vero tasso 0 riservato però agli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento del proprio profilo. Se anche voi rispettate i parametri imposti da Amazon, potrete acquistare lo smartphone Motorola pagandolo in 5 rate a interessi 0: lo pagherete solamente 29,21 euro al mese per cinque mesi. Praticamente meno di un caffè al giorno.

Motorola moto g32 256+8 GB

Motorola Moto g32 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il Motorola Moto g32 stupisce per la fluidità delle immagini sullo schermo e la potenza del SoC. Uno smartphone incredibilmente versatile, perfetto per gli utilizzi più disparati. Il pannello LED FullHD da 6,5 pollici ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz: tutte le immagini scorreranno fluide, senza lag né rallentamenti. Merito anche del SoC Snapdragon 680, capace di eseguire anche le app più esigenti senza colpo ferire.

La versione in offerta su Amazon è dotata di 8 gigabyte di memoria RAM e 256 gigabyte di spazio d’archiviazione, espandibile fino a 1 terabyte grazie allo slot microSD (la scheda non è inclusa nel prezzo). Più che sufficienti per archiviare migliaia di foto, documenti e chat.

Nella parte posteriore troviamo un sistema fotografico composto da tre sensori fotografici di elevata qualità. Il sensore principale da 50 megapixel è abbinato a un obiettivo ultra-grandangolare estremamente luminoso: potrai scattare foto da ogni angolazione e ogni condizione di luce ottenendo sempre degli ottimi risultati.

La batteria da 5.000 mAh garantisce un’autonomia decisamente estesa. Arrivi senza troppi grattacapi a fine giornata con la batteria ancora carica e, ottimizzandone l’uso, puoi avere fino a 2 giorni di autonomia senza bisogno di ricaricarlo.

Motorola moto g32 256+8 GB