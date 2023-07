Acquistare uno smartphone sotto i 300 euro vuol dire, generalmente, muoversi in una fascia di prodotti medio-bassa, caratterizzata da telefoni decisamente essenziali e dal comparto tecnico modesto, pensati per mantenere il prezzo basso a discapito di tutto il resto, design e prestazioni inclusi.

Ogni tanto, però, si possono trovare delle piccole eccezioni, come il Motorola Moto g32 un dispositivo dal prezzo decisamente conveniente, pensato per un utilizzo quotidiano ma che nasconde al suo interno qualche graditissima sorpresa. Se poi grazie a Amazon è possibile portarselo a casa a un prezzo inferiore a 150 euro, non possono esserci dubbi e bisogna concludere quanto prima l’acquisto.

Motorola Moto g32– Processore Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB

Motorola Moto g32: scheda tecnica

Il Motorola Moto h32 ha un display LCD IPS da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile vino a 90 Hz. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano, in questo caso specifico, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da una configurazione a tripla fotocamera con un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (f/2.4).

Per quanto riguarda le connessioni, il processore in dotazione al Motorola Moto g32 non ha il modem per il 5G e, quindi, questo smartphone dovrà accontentarsi della rete 4G. Oltre a questo abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso jack da 3.5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria in dotazione è da 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30W. Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria My Moto UX che si aggiornerà in automatico a Android 13 alla prima accensione del dispositivo.

Motorola Moto g32: l’offerta Amazon

Il Motorola Moto g32 è un dispositivo di fascia medio-bassa, caratterizzato da un processore discreto e un comparto fotografico apprezzabile. Molto buona anche l’autonomia con l’azienda cinese che promette più di un giorno di utilizzo, a patto che non si esageri con giochi, applicazioni e streaming.

Di listino il Motorola Moto g32 ha un prezzo di 229,90, nemmeno troppo elevato per un dispositivo del genere. Tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa questo telefono a un prezzo ancora più vantaggioso: 132,90 euro (-42%, -97 euro) un costo irrisorio per un dispositivo garantito dalla ben nota affidabilità di Motorola.

Motorola Moto g32– Processore Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB