Motorola Moto G40 e G60 Fusion: grandi batterie a un prezzo piccolo

Dopo aver presentato il nuovo top di gamma Moto G100 e con il medio Moto G50 (qui i dettagli di entrambi i modelli) con i nuovi smartphone Moto G40 e G60 Fusion, Motorola ora punta su due elementi chiave per attaccare la fascia medio bassa del mercato: batteria ultra capiente e prezzo piccolo, adatto praticamente a tutte le tasche. Ed è proprio questa la ricetta che potrebbe trasformare questi due piccoli dispositivi in interessanti proposte appartenenti alla fascia entry level.

Dopo essere stati ampiamente analizzati attraverso i leak diffusi in rete nelle scorse settimane, i due nuovi telefonini di Motorola posano le carte sul tavolo mostrando tutte le caratteristiche che ne delineano il profilo definitivo. Dal design classico ma elegante, questi smartphone potrebbero affermarsi tra i modelli più apprezzati nella fascia di prezzo più bassa grazie ad alcune specifiche tecniche particolarmente ricercate tra gli utenti. Così, anche senza spendere cifre esagerate, con Moto G40 e G60 Fusion sarà possibile mettere mano su dettagli di punta che, solitamente, è possibile trovare esclusivamente su dispositivi di fascia più alta.

Moto G40, caratteristiche tecniche

Il dispositivo 4G Moto G40 ha a disposizione uno schermo LCD IPS da 6.8 pollici, con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz. Al centro del display, è poi presente l’alloggiamento per la fotocamera anteriore. Come processore, invece, la scelta è ricaduta sullo Snapdragon 732, con GPU Adreno 618.

Due le configurazioni RAM/spazio di archiviazione disponibili: 4GB/64GB e 6GB/128GB, espandibile tramite memoria microSD. Come anticipato, punto focale è quello della batteria da 6000mAh, con caricabatterie che consente la ricarica rapida a 20W presente nella confezione.

Dal punto di vista della fotocamera, sul retro è presente un modulo con sensore primario da 64MP e f/1.79, una lente ultra-grandangolare con funzione macro integrata da 8;P e f/2.2 e ultimo, dedicato all’effetto bokeh, da 2MP e f/2.4. Sul lato frontale, invece, la fotocamera per i selfie ha un sensore da 16MP e f/2.2.

Tra gli altri dettagli, vi è la porta USB-Type-C e l’alloggiamento per il connettore minijack da 3,5mm, lettore NFC, connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, GPS, lettore delle impronte digitali presenti sul retro della scocca in plastica e la possibilità di sbloccare il dispositivo con il riconoscimento del volto. Il sistema operativo disponibile è Android 11.

Moto G60 Fusion, caratteristiche tecniche

Con una configurazione simile, il dispositivo 4G Moto G60 dispone di uno schermo identico, sempre da 6.8 pollici con refresh rate a 120Hz. Stesso processore e GPU ma cambia, invece, la combinazione RAM/memoria: infatti, è disponibile una sola versione da 6GB/128GB, espandibile via microSD. Anche in questo caso la batteria è ultra capiente: 6000mAh, ricaricabile tramite il caricabatterie rapido a 20W incluso.

Tra le differenze vi è quella della fotocamera posteriore, con un sensore principale da 108MP Ultra Pixel e f/1.9, mentre restano confermati i valori degli altri due sensori. Risulta potenziata la fotocamera frontale, con 32MP e f/2.2. Anche in questo caso il dispositivo, con sistema operativo Android 11, dispone di porta USB Type-C, connettore da 3.5mm per cuffie cablate, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi, GPS e lettore NFC e riconoscimento facciale per lo sblocco del device.

Motorola Moto G40 e G60 Fusion, prezzo e mercati di lancio

Il lancio sul mercato dei due nuovi smartphone di Motorola è previsto per il 1 maggio, dapprima sul mercato indiano e poi sugli altri sebbene non vi siano ancora informazioni specifiche su quali saranno quelli coinvolti. Il prezzo previsto per Moto G60 Fusion è di circa 200 euro mentre G40, disponibile in due differenti configurazioni, sarà disponibile per la vendita nelle due differenti configurazioni al seguente prezzo: circa 155 euro per la versione da 4GB/64GB e poco meno di 180 euro per quella da 6GB/128GB.