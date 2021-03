Motorola lancia la decima generazione della serie Moto G, gli smartphone di fascia media del brand. Il 25 marzo l’azienda ha presentato il Moto G100 e il Moto G50, con un nuovo design, processori Qualcomm Snapdragon e rinnovati nei colori e nei materiali.

Solo un mese fa l’azienda ha lanciato altri due smartphone più economici, il Moto G30 e il Moto G10, per riservare il nuovo annuncio alle versioni top di gamma della fascia media. L’obiettivo di Motorola è offrire ai suoi utenti buone caratteristiche e prestazioni eccellenti al giusto prezzo. Entrambi gli smartphone sono equipaggiati con un processore Qualcomm, che supporta lo standard di connettività 5G, e batterie da 5000 mAh per garantire un’autonomia di lunga durata. Non manca poi un comparto fotocamera di tutto rispetto, con sensore principale da 64 MP per il Moto G100 e da 48 MP per il Moto G50. Ecco nel dettaglio le caratteristiche, i prezzi e le date di arrivo dei nuovi smartphone Motorola.

Moto G100: il top di gamma economico

Il nuovo Moto G100 di Motorola non ha nulla da invidiare per caratteristiche e prestazioni ai top di gamma della sua fascia di prezzo. Lo smartphone è equipaggiato con un processore Snapdragon 870 con CPU Kryo 585 e GPU Adreno 650, supportato da 8GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno UFS 3.1. Il display è un IPS LCD da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh a 90 Hz, che supporta la gamma colore DCI-P3 e HDR10. Sullo schermo un doppio foro ospita la fotocamera frontale principale da 16 megapixel e una secondaria ultra-grandangolare da 8 megapixel.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera sul retro, è costituito da una configurazione a quattro sensori: il principale è da 64 megapixel, il secondario è un ultra grandangolare da 16 megapixel e poi ci sono un sensore macro con LED ring per il rilevamento della profondità da 2 megapixel e un sensore ToF e un laser per la messa a fuoco.

Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata della fotocamera e app Moto, che offre diverse gesture, come la possibilità di visualizzare e gestire le notifiche anche a display spento. Oltre alla connettività 5G è presente il supporto al 4G LTE, il Wi-Fi, Bluwtooth 5.1, localizzazione GPS e Galileo e la tecnologia NFC. La batteria è capiente da 5000 mAh per una lunga durata e supporta la ricarica rapida da 20 W.

Infine, il Moto G10 è il primo smartphone a supportare la nuova piattaforma Ready For di Motorola, che consente di collegarlo a un monitor o una smart TV attraverso cavo Type-C o HDMI. La nuova funzione consente di collegare lo smartphone in modalità Mobile Desktop, insieme a un mouse e una tastiera wireless, così da poterlo utilizzare per ogni evenienza, anche lavorativa.

Moto G50: un ottimo smartphone a un prezzo mini

Il Moto G50 si pone negli smartphone più economici di fascia media e può contare su un processore Snapdragon 480, che ha permesso di estendere lo standard di connettività 5G anche tra gli smartphone meno costosi. Il processore è supportato da 4 GB di RAM e due diversi tagli di memoria interna da 64 o 128 GB, espandibili con slot microSD.

Lo schermo è un Max Vision IPS LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di refresh a 90 Hz, dove il notch a goccia integra una fotocamera frontale da 13 megapixel. Il comparto fotocamera sul retro è triplo con sensore principale da 48 megapixel con tecnologia Quad Pixel, secondario macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel. La predisposizione Dual SIM permette di offrire il supporto, come il Moto G100, sia alle reti 5G che 4G LTW, ma può contare anche sulla connettività Wi-Fi, il Bluetooth 5.0, la tecnologia NFC, il sistema GPS integrato con Glonass e Galileo. Anche il Moto G50 è equipaggiato con una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 10 Q.

Moto G100 e Moto G50: data di lancio, colori e prezzo

Il nuovo Moto G100 di Motorola è disponibile nelle colorazioni Iridescent Sky, Iridescent Ocean e Slate Grey e sarà in vendita da aprile 2021 al prezzo di 599,99 euro, mentre i pre-ordini dal 26 marzo al 18 aprile 2021 saranno a 499,99 euro con uno sconto speciale per l’anniversario dei 10 anni della serie Moto G.

Il Moto G50 invece sarà disponibile a partire da aprile in Italia nella colorazione Steel Grey al prezzo di 279.90 euro per la versione da 4/128 GB.