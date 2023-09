Fonte foto: Motorola

Il nuovo Motorola Moto g54 arriva in Italia, rinnovando le proposte per la fascia media di Motorola. Lo smartphone ha un prezzo molto accessibile e rappresenta la novità più economica tra gli smartphone presentati da Motorola nel corso del mese di settembre in Italia (ci sono anche i più costosi Edge 40 Neo e Moto g84). Le vendite del nuovo Motorola Moto g54 sono già iniziate.

Motorola Moto g54: caratteristiche tecniche

Il nuovo Motorola Moto g54 lanciato sul mercato italiano non è altro che la versione “global” del Moto g54 presentato in Cina. Nelle scorse settimane, infatti, Motorola aveva presentato due versioni del Moto g54, una per l’India e una per la Cina. È proprio questa seconda versione a essere stata scelta per il lancio europeo del mid-range.

Tra le specifiche tecniche del nuovo Motorola Moto g54 troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7020 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Si tratta dell’unica combinazione di RAM e storage destinata al mercato italiano per lo smartphone di Motorola. Il dispositivo ha un display IPS LCD con diagonale di 6,5 pollici e risoluzione Full HD+ oltre a un refresh rate di 120 Hz.

La scheda tecnica include anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica Turbo Power limitata a 15 W. Lo smartphone ha anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, con OIS, e un sensore secondario da 2 Megapixel per le macro. Non è presente, quindi, un sensore ultra-grandangolare. C’è anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel.

Il nuovo Motorola Moto g54 è Dual SIM e ha il jack audio da 3,5 mm. C’è anche il chip NFC oltre al sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 13, con aggiornamento garantito ad Android 14 e le solite personalizzazioni apportate da Motorola ai suoi smartphone, a dire il vero molto leggere (e i fan del brand lo apprezzano molto).

Lo smartphone ha dimensioni pari a 161,56 x 73,82 x 7,99 mm, per un peso di 177 grammi. Il dispositivo è “idrorepellente” ma non ha una certificazione IP.

Motorola Moto g54: prezzi

Il nuovo Motorola Moto g54 è acquistabile da subito in Italia, nell’unica configurazione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. A disposizione degli utenti interessati all’acquisto ci sono quattro varianti cromatiche: Midnight Blue, Indigo Blue, Mint Green e Glacier Blue. Lo smartphone è disponibile sul mercato italiano con un prezzo di 229,90 euro.

Lo smartphone si differenzia in modo significativo rispetto al più costoso Moto g84 che ha un display OLED, il chip Snapdragon 695, più RAM (12 GB) e un sensore ultra-grandangolare in sostituzione del sensore secondario per le macro. Il Moto g84 debutta insieme al Moto g54, con un prezzo di 299,90 euro.