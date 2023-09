Fonte foto: Motorola

La fascia media di Motorola si rinnova con il debutto del nuovo Motorola Moto G54 che va ad arricchire l’apprezzata serie di mid-range Moto G. Il nuovo smartphone è stato svelato sia in India che in Cina, due mercati chiave per Motorola (e non solo). Si tratta, però, di due smartphone differenti, entrambi chiamati Moto G54. La versione destinata al mercato cinese, in particolare, potrebbe essere la base di partenza della versione europea del mid-range di Motorola.

Motorola Moto G54: caratteristiche tecniche

Il nuovo Motorola Moto G54, per entrambe le versioni ufficializzate, arriva sul mercato con il SoC MediaTek Dimensity 7020, un chip realizzato con processo produttivo a 6 nm e dotato di una CPU Octa-Core (2 Core Cortex A78 da 2,2 GHz e 6 Core Cortex A55 da 2 GHz) e GPU IMG BXM-8-256.

Tra le specifiche comuni a entrambe le versioni del mid-range di Motorola ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di storage (ma c’è anche una versione 12-256 GB solo per l’India), oltre a un display IPS LCD da 6,5 pollici, con risoluzione di 2.400 x 1.080 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz.

Tra i punti in comune delle due versioni troviamo il sensore di impronte digitali laterale, la connettività Dual SIM e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 13, con aggiornamento garantito ad Android 14 e tre anni di patch di sicurezza, come per altri modelli Moto G 2023.

La principale differenza tra le due versioni del Moto G54 è legata alla batteria. La versione per il mercato cinese ha una batteria da 5.000 mAh mentre per la versione per l’India c’è una batteria da 6.000 mAh.

Cambia anche la velocità di ricarica: il Moto G54 cinese ha una potenza di ricarica da 15 W mentre per la versione indiana si arriva fino a 33 W, con una netta riduzione dei tempi necessari per il ripristino dell’autonomia.

Differenze anche per il comparto fotografico: entrambe le versioni del nuovo smartphone di Motorola hanno una doppia fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel (il modello del sensore non è noto e potrebbe non essere lo stesso tra i due smartphone).

Il Motorola Moto G54 per l’India ha un sensore secondario ultra-grandangolare da 8 Megapixel mentre in Cina c’è un sensore da 2 Megapixel per le macro. Entrambi gli smartphone hanno una camera anteriore da 16 Megapixel.

La base di partenza della versione europea del Motorola Moto G54 potrebbe essere il modello commercializzato in Cina. Il debutto globale del mid-range è già in programma e potrebbe avvenire nel corso del quarto trimestre del 2023.

Motorola Moto G54: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G54 è in arrivo sul mercato con diverse colorazioni in base al mercato di commercializzazione (due tonalità di blu, Mint Green e Magenta, queste ultime due in pelle vegana).

Le vendite partiranno nei prossimi giorni, con la versione cinese che viene commercializzata a partire da 1.099 Yuan (circa 140 euro). In Italia, invece, il nuovo Moto G54 dovrebbe costare, più o meno, come il suo predecessore, il G53, disponibile con un prezzo di listino di 249,90 euro nell’unica variante con 4 GB di RAM e 128 GB di storage.