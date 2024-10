Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Motorola ha svelato due nuovi smartphone per la clientela business: debuttano il ThinkPhone25 e il Moto G75 Business Edition

Motorola ha annunciato l’arrivo sul mercato di due nuovi smartphone destinato al settore business. Si tratta del nuovo ThinkPhone25 e del Moto G75 Business Edition. I due nuovi smartphone potranno beneficiare di un supporto software di lunga durata, almeno per gli standard di Motorola. Per entrambi gli smartphone ci saranno 5 major update anche se non è chiaro se la versione di partenza del sistema operativo sarà Android 14 oppure il nuovo Android 15.

ThinkPhone25: caratteristiche e prezzo

Il nuovo ThinkPhone25 andrà ad affiancare il ThinkPhone svelato lo scorso anno. Lo smartphone è dotato di rivestimento in Gorilla Glass 7i (invece del Gorilla Glass Victus del ThinkPhone) per la parte anteriore e una cover in fibra Aramid al posteriore ed è certificato IP68.

La scheda tecnica gira intorno al chip MediaTek Dimensity 7300 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.300 mAh, con supporto alla ricarica TurboPower da 68 W. Il display ha un pannello pOLED da 6,36 pollici con tecnologia LTPO, refresh rate massimo di 120 Hz e risoluzione Full HD+.

Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 10 Megapixel. La scocca ha colorazione Carbn Black.

Il supporto software è la vera novità dello smartphone: il nuovo ThinkPhone25 avrà 5 major update e riceverà patch di sicurezza fino al 2029. Considerando che il lancio è previsto per novembre 2024, quindi, lo smartphone potrà sfruttare ben 5 anni di patch di sicurezza.

Si tratta di un miglioramento sensibile rispetto al primo ThinkPhone, che riceverà 3 major update e 5 anni di patch di sicurezza (con un supporto che terminerà, quindi, nel corso del 2028). Il prezzo di lancio del nuovo smartphone sarà di 499 euro, con un taglio netto rispetto al listino del ThinkPhone svelato lo scorso anno, commercializzato a partire da 999 euro.

Motorola Moto G75: caratteristiche e prezzo

Il Moto G75 Business Edition è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 oltre che di un display OLED con risoluzione Full HD+ e diagonale di 6,8 pollici. Il comparto fotografico include due fotocamere posteriori, con sensore principale Sony Lytia 600 da 50 Megapixel con OIS.

Per il momento, alcuni dettagli della scheda tecnica non sono stati ufficializzati. Lo smartphone, in ogni caso, ha certificazione IP68 e MIL STD 810H. Il vetro del display è il Gorilla Glass 5.

Il nuovo modello di Motorola avrà un ottimo supporto software, con 5 major update e 6 anni di patch di sicurezza, con aggiornamenti garantiti fino al 2030. Per quanto riguarda il prezzo di lancio, invece, lo smartphone è atteso sul mercato a 299 euro, con possibilità di scegliere tra tre colorazioni (Charcoal Grey, Reluctant Blue e Sky Grey).