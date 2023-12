Motorola Moto G84 5G, uno sconto così non capita tutti i giorni

Fonte foto: Motorola

Tra i produttori di smartphone più apprezzati dagli utenti c’è sicuramente Motorola che, da sempre, porta sul mercato prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

E tra questi c’è il Motorola Moto G84 5G, un telefono di fascia media dalla scheda tecnica concreta e molto versatile, un’ottima soluzione soprattutto per chi cerca un device per la vita di tutti i giorni e non vuole spendere una fortuna.

Per le prossime ore, grazie agli sconti su Amazon,si può acquistare questo smartphone in super offerta a poco meno di 230 euro e con un’offerta così passare oltre è molto difficile.

Motorola Moto G84 5G: scheda tecnica

Motorola Moto G84 5G ha un display pOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+(2.400×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 695 cui si affiancano, per questa specifica offerta, 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP (F/2.45).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presenti anche due altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria ha una capacità da 5.000 mAh con ricarica cablata TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria My UX.

Infine è presente la certificazione IP54 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Motorola Moto G84 5G: l’offerta su Amazon

Il Motorola Moto G84 5G è uno smartphone di fascia intermedia che punta tutto su una scheda tecnica semplice e affidabile, che rinuncia al superfluo e porta sul mercato un dispositivo concreto sviluppato principalmente per essere funzionale e non deludere l’utente.

Tra le particolarità di questo telefono c’è sicuramente il display pOLED che non è poi così comune in questa fascia di prezzo e riesce davvero a fare la differenza rispetto alla concorrenza.

Molto interessante anche l’autonomia che grazie alla batteria da 5.000 mAh e al processore di Qualcomm perfettamente ottimizzato per limitare i consumi, garantisce più di un giorno di utilizzo (anche intenso) senza alcuna difficoltà.

Il prezzo di listino è di 299,90 euro, tuttavia con l’offerta Amazon per le prossime ore si può portare a casa il Motorola Moto G84 5G a 223,50 euro (-25%, -76,4 euro), uno sconto molto interessante che potrebbe fare gola a molti.

