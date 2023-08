Motorola Moto G84: cosa sappiamo del nuovo smartphone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Motorola

Il Motorola Moto G84 5G sarà presentato ufficialmente per il mercato indiano il 1° settembre, a darne conferma è sito ufficiale Motorola India che, forse per errore, ha rivelato in anteprima importanti informazioni su questo nuovo smartphone. Come si vede dai dati disponili, si parla di un device di fascia intermedia, caratterizzato da un processore Qualcomm Snapdragon 695, un chip non certo tra i più performanti sul mercato ma che riesce a ridurre i consumi, e fino a un massimo di 12 GB di RAM che su un device del genere potrebbero fare la differenza, rendendolo più fluido e scattante.

Motorola Moto G84 5G: come sarà

Secondo quanto condiviso (e poi prontamente rimosso) sul sito ufficiale di Motorola India, il nuovo Moto G84 5G avrà un display pOLED da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ (2.160×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore scelto dall’azienda statunitense sarà un Qualcomm Snapdragon 695 a cui vengono affiancati 8 oppure 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico sarà composto da due fotocamere, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 8 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP. Tra le connessioni troviamo naturalmente il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Nessuna conferma per ora riguardo il chip per l’NFC. Vaghe anche le informazioni sul comparto audio, anche se alcuni rumor parlano di speaker stereo compatibili con Dolby Atmos.

La batteria avrà una capacità di 5.000 mAh con ricarica cablata da 30 W. Il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia proprietaria MyUX, con Motorola che ha già confermato che questo smartphone riceverà l’aggiornamento a Android 14 e altri tre anni di aggiornamenti di sicurezza ma non le successive versioni del sistema operativo di Google.

Infine dovrebbe essere presente la certificazione IP54, che attesta la resistenza del dispositivo contro la polvere e contro gli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Motorola Moto G84 5G: quando arriverà

Come confermato dalla pagina ufficiale di Motorola India, il nuovo Moto G84 5G sarà presentato ufficialmente per il mercato indiano il prossimo 1° settembre in tre colorazioni: Marshmallow Blue, Midnight Black e Viva Magenta, esattamente a due anni di distanza dal Moto G82 5G (in foto) ultimo device della serie Moto G8x. Secondo alcune voci condivise dal noto leaker Mukul Sharma, questo smartphone avrà anche una versione Global che potrebbe arrivare già per la fine del 2023 o i primi mesi del 2024.

Al momento, le prime indiscrezioni riguardo al prezzo parlano di 24.052 rupie indiane che, al cambio attuale, corrisponderebbero a circa 270 euro, anche se non viene specificato a quale versione facciano riferimento tali informazioni.