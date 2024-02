Fonte foto: Motorola

Tra le molte offerte che, quotidianamente, affollano le pagine di Amazon non mancano quelle sui prodotti più recenti che, pur essendo arrivati sul mercato da pochissimo tempo, possono già essere acquistati a prezzi irripetibili.

E tra le più interessanti di queste ore, c’è quella per il Motorola Moto G84 5G, lo smartphone di fascia intermedia di Motorola che arriva al minimo storico, e può essere acquistato a un prezzo che difficilmente rivedremo in tempi brevi.

E chi ha bisogno di un prodotto affidabile, versatile e di qualità, può sospendere le ricerche e comprare a occhi chiusi questo telefono.

Motorola Moto G84 5G – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 12/256 GB

Motorola Moto G84 5G: scheda tecnica

Motorola Moto G84 5G ha uno schermo pOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+(2.400×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e luminosità di piccolo fino a 1.300 nit.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino massimo a 1TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.9) con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2). La fotocamera frontale è da 16 MP (F/2.45).

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti. Il comparto audio comprende due altoparlanti certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo TurboPower da 30 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria My UX.

Infine questo smartphone è certificato IP54, ed è quindi resistente alla polvere e agli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni.

Motorola Moto G84 5G: l’offerta su Amazon

Il Motorola Moto G84 5G è uno smartphone di fascia media, un prodotto di buona qualità semplice e funzionale. Spicca sicuramente lo schermo, un buon display pOLED che garantisce un’ottima resa visiva nettamente superiore, ad esempio, agli LCD che sono molto più frequenti sui device di questa categoria.

Interessante anche il processore di Qualcomm, ottimizzato a dovere per offrire buone prestazioni e consumi ridotti. Più che buona anche l’autonomia con Motorola che promette un utilizzo prolungato del device anche con le applicazioni più impegnative.

Di listino per acquistare questo dispositivo occorrono 299,90 euro, ma grazie allo sconto su Amazon (spedizione e venditore terzi) per le prossime ore il prezzo crolla a 195,49 euro (-35%, -104,41 euro), un’offerta davvero irripetibile da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

