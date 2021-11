È arrivato il nuovo smartwatch di Motorola, ma non lo fa Motorola

Si chiama Moto Watch 100 ed è il nuovo smartwatch a marchio Motorola ma, a differenza di quanto si possa pensare, non è prodotto dal noto brand che fa gli smartphone. Moto Watch 100, infatti, è prodotto da eBuyNow Commerce su licenza Motorola e, di fatto, di Motorola ha solo il nome.

La “vera" Motorola, d’altronde, non esiste più: l’azienda americana nata nel 1928, infatti, è stata chiusa a inizio 2011 ma i marchi Motorola Solutions e Motorola Mobility sono stati venduti. Motorola Solutions è oggi una azienda americana attiva nel settore delle attrezzature per telecomunicazioni, Motorola Mobility è invece un sub-brand di Lenovo e produce i noti cellulari. Da quest’ultima azienda eBayNow ha comprato la licenza per costruire smartwatch: dopo un primo tentativo (assai poco riuscito) nel 2019 con il Moto 360 di terza generazione, ora è il turno di Moto Watch 100. Si tratta di uno smartwatch economico, con sistema operativo proprietario e con una buona autonomia dichiarata.

Moto Watch 100: caratteristiche tecniche

Moto Watch 100 è uno smartwatch con cassa da 42 millimetri, quindi non troppo grande neanche per un polso sottile (pesa anche poco: 29 grammi), dotato di schermo LCD “always on" da 1,3 pollici e 360×360 pixel.

Il produttore afferma di aver usato materiali premium e parla di alluminio aeronautico, dal quale proviene il peso molto contenuto (ma anche il fondo in plastica fa la sua parte). Standard la dotazione di sensori, tipica degli smartwatch 2021: accelerometro, giroscopio, battito cardiaco e sensore di ossigenazione del sangue (Sp02).

L’orologio è impermeabile, fino a 5 atmosfere, e ha connessione Bluetooth 5.0, GPS integrato e sistema operativo proprietario Moto OS “che mostra i dati biometrici in una bella interfaccia“. Da segnalare la batteria, da 355 mAh, che promette fino a 14 giorni di autonomia.

Moto Watch 100: quanto costa

Moto Watch 100 è uno smartwatch dal prezzo piuttosto basso: 99,99 dollari. Nella confezione è incluso un cinturino in silicone e un cavetto per la ricarica. Non è ancora noto se questo modello arriverà sul mercato internazionale e a che prezzo.

Il brand Motorola (quello degli smartphone) è al momento in ascesa grazie ad una serie di dispositivi azzeccati, come la serie top di gamma Edge. Ciò potrebbe portare, di riflesso, a buoni dati di vendita dell’orologio Moto Watch 100 prodotto da eBuyNow.