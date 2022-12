Motorola: pronti al lancio due nuovi smartphone di fascia media

Sembra ormai certo che Motorola stia per lanciare due nuovi smartphone di fascia media, che i ben informati ipotizzano si tratti dei Moto G53 5G e Moto G73 5G. Le conferme arrivano dalla sequela di certificazioni a cui si sono sottoposti negli ultimi tempi i due smartphone (anche presso enti europei). L’ultimo di questi enti certificatori ad avere avuto tra le mani i due modelli è la TDRA, cioè la Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority degli Emirati Arabi Uniti, che ha pubblicato anche alcune specifiche.

Moto G53 5G e Moto G73 5G, cosa sappiamo

L’ultima certificazione ottenuta dalla TDRA ci anticipa che il Motorola Moto G53 5G sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh e consentirà la ricarica a 10W di potenza. Secondo recenti rumor, poi, il nuovo smartphone di fascia media Motorola dovrebbe arrivare con specifiche molto simili del modello già lanciato in Cina (in foto di apertura).

Quindi non sarà impossibile che si basi sul SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, mentre il display sarebbe un OLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+. La frequenza di aggiornamento di quest’ultimo arriverebbe fino a un modesto valore di 90 Hz, tollerabile in fascia media.

Se le voci saranno confermate, sullo smartphone dovrebbero essere inseriti tre sensori fotografici con il principale che prevedibilmente sarà da 50 MP. I restanti due saranno un grandangolare da 8 MP e uno per scattare foto ravvicinate da 2 MP. Per i selfie, nella parte frontale dovrebbe essere a disposizione un sensore da 16 MP. Moto G53 arriverà, quasi certamente, con a bordo Android 13.

Molto meno si sa sul Motorola Moto G73: dovrebbe condividere molte specifiche del modello più piccolo, ma con un SoC più potente e dotazione di RAM e spazio di archiviazione superiori. E forse anche un comparto fotografico migliore, anche se questo upgrade dovrebbe coinvolgere solo il sensore principale.

Quanto costeranno

Chiaramente non si sa ancora nulla sui prezzi che Motorola deciderà per i suoi due nuovi modelli Moto G53 5G e Moto 73 G73 5G. Le ipotesi che circolano in rete però parlano di un costo intorno ai 300 euro per il primo e di non più di 400 euro per il secondo. I due smartphone dovrebbero arrivare anche in Italia, molto probabilmente entro la prossima primavera.