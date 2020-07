Motorola RAZR 2020, torna lo smartphone pieghevole iconico

Chi non ricorda i primi telefoni a conchiglia di Motorola? La compagnia non poteva rinunciare a uno smartphone pieghevole iconico e torna in pista con il RAZR 2020 con connettività 5G. Il nuovo smartphone dallo schermo di 6.7 pollici potrà essere piegato in almeno tre configurazioni.

Gli ultimi rumors sulle caratteristiche del RAZR 2020 arrivano da Evan Blass, noto come Evleaks, che ha condiviso alcuni rendering che sembrano originali e riportano, nella parte destra, anche la dicitura “Motorola Confidential”. Nelle immagini si vede lo schermo aperto, chiuso e inclinato del Razr 2020 come possibili configurazioni: una naturale evoluzione del suo predecessore, il Motorola RAZR. Uno dei cambiamenti sembra riguardare però la cornice dello schermo, che diventa più sottile permettendo di recuperare 0,5 pollici nella diagonale del display.

Motorola RAZR 2020, la scheda tecnica

I rumors sulle caratteristiche dello smartphone pieghevole di Motorola si fanno sempre più insistenti. Il processore potrebbe essere uno Soc Snapdragon 765 con supporto alla tecnologia di connessione 5G tramite il modem integrato Snapdragon X52. Lo schermo pieghevole guadagna in dimensioni con la riduzione della cornice e passa dai 6,2 pollici del predecessore ai 6,7 pollici attuali. La configurazione della memoria dovrebbe essere con una RAM da 8 GB e uno spazio di archiviazione da 256 GB.

La fotocamera posteriore potrebbe essere un sensore Samsung da 48 megapixel, mentre per quella frontale si parla di una selfie-cam da 20 megapixel. La batteria da 2845 mAh supporta la ricarica rapida a 18 W.

Motorola RAZR 2020, data di lancio e prezzo

Nessun rumors circola ancora su un eventuale prezzo del Motorola RAZR 2020, ma di sicuro non sarà economico. Il suo predecessore Motorola Razr 2019 è arrivato in Italia nei primi mesi del 2020 al prezzo di 1600 euro circa. Non è escluso che questa sarà la fascia economica anche del modello RAZR 2020. Per quanto riguarda la data di lancio, si vocifera della fine di agosto, ma a causa della pandemia non è escluso che Motorola RAZR 2020 potrebbe arrivare sul mercato ormai a partire dal prossimo anno.