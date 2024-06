Motorola Razr 2022, su Amazon questo foldable è al minimo storico

Fonte foto: Motorola

Il settore degli smartphone pieghevoli è in crescita e sempre più brand stanno abbracciando questo innovativo fattore di forma portando sul mercato i propri device foldable. Purtroppo, però, nonostante un design accattivante si tratta di prodotti che hanno costi ancora troppo elevati che potrebbero dissuadere i consumatori dall’acquisto.

Grazie ad Amazon, acquistare uno smartphone pieghevole diventa un po’ più semplice e sull’e-commerce ci sono molte offerte interessanti, come quella per il Motorola Razr 2022 che arriva al minimo storico, scendendo addirittura sotto i 700 euro.

Motorola Razr 2022 – Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 – Versione 8/256 GB

Motorola Razr 2022: scheda tecnica

Il Motorola Razr 2022 ha un display interno pOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 144Hz. Quello esterno, invece, è un OLED da 2,7 pollici con risoluzione 800×573 pixel e refresh rate variabile fino a 60 Hz.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le opzioni di connettività troviamo naturalmente il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C 3.1 e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 3.500 mAh con ricarica via cavo a 30 W. Il sistema operativo è Android 14 con la garanzia di 3 anni di aggiornamenti di sistema e 4 anni di patch per la sicurezza.

Infine, il dispositivo è certificato IP52, ed è quindi resistente alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Razr 2022: l’offerta Amazon

Il Motorola Razr 2022 è un buon foldable che, pur non essendo più il modello più recente arrivato sul mercato, è ancora in grado di garantire prestazioni più che interessanti e, sicuramente, ha un design che non passa di certo inosservato.

Ottimo il processore prodotto da Qualcomm, un modello che ormai ha qualche anno ma che ha dato ampiamente prova delle sue potenzialità, garantendo buone performance e consumi ridotti, un dettaglio che vista una batteria non troppo capiente è sicuramente un valore aggiunto.

Di qualità anche i due display che offrono una buona qualità di visione. Una menzione particolare allo schermo esterno che pur avendo dimensioni ridotte permette all’utente di utilizzare in modo facile e veloce le varie app compatibili.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 1.199,90 euro, una cifra non proprio bassa ma si parla comunque di un foldable e questo particolare tipo di device è ancora piuttosto costoso. Con le offerte su Amazon, però, è possibile portare a casa questo smartphone a 695,11 euro (-42%, – 504,79 euro) uno sconto davvero irripetibile che potrebbe convincere gli indecisi ad abbracciare questo nuovo fattore di forma.

