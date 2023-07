Fonte foto: Motorola

Quando si acquista uno smartphone pieghevole bisogna considerare che si parla di un dispositivo di fascia alta che, oltretutto, utilizza una tecnologia innovativa per rendere flessibile il display che non è sicuramente tra le più economiche sul mercato. A fronte di questo, è chiaro che un telefono pieghevole non abbia prezzi accessibili a tutti.

Grazie all’offerta Amazon, però, entrare nel mondo dei foldable è un po’ più semplice e sul celebre ecommerce si può acquistare il Motorola Razr 2022 a una cifra inferiore ai 1000 euro. Uno sconto decisamente importante che può rappresentare l’occasione giusta per tutti coloro che vogliono provare un pieghevole ma senza comprarlo a prezzo pieno.

Motorola Razr 2022 – Chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 8/256 GB

Motorola Razr 2022: scheda tecnica

Il Motorola Razr 2022 ha un display interno P-OLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 144 Hz. Il display esterno, invece, è un OLED da 2,7 pollici, con risoluzione 573×800 pixel e refresh rate a 60 Hz.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (ƒ/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e uno ultra-grandangolare da 13 MP (ƒ/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.4).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 3.1 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GLONASS, NavIC, Beidou, GPS, QZSS e Galileo. Presente anche il chip per l’NFC, utile per effettuare pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria è da 3.500 mAh con ricarica cablata a 30W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MyUX ma il dispositivo è pronto sin da subito all’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo di Google e, stando a quanto dichiarato da Motorola, riceverà anche Android 14 e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Infine è presente anche la certificazione IP52 che attesta la resistenza del telefono alla polvere e al gocciolamento d’acqua da qualsiasi direzione.

Motorola Razr 2022: l’offerta su Amazon

Il Motorola Razr 2022 è uno smartphone top di gamma con una scheda tecnica più che interessante che promette all’utente buonissime prestazioni. Naturalmente, con l’arrivo dei nuovi pieghevoli di Motorola questo telefono non è più il più recente della gamma, iniziando anche a scendere di prezzo.

Di listino il costo del Motorola Razr 2022 è di 1.199,90 euro, una cifra non proprio accessibile giustificata, certamente, dai componenti di alta qualità e dalla tecnologia utilizzata per il display pieghevole. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare questo foldable a 949,90 euro (-21%, -250 euro) e con uno sconto del genere, difficilmente si può passare oltre senza lasciarsi tentare da questo dispositivo.

Motorola Razr 2022 – Chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 8/256 GB