Fonte foto: Motorola

Quello dei foldable è un mercato ancora relativamente nuovo, con non tantissimi device tra i quali scegliere e prezzi non proprio alla portata di tutti. Ed è proprio questo che scoraggia gli utenti che, per risparmiare qualcosa, preferiscono virare su smartphone dal design più classico.

Su Amazon, però, le sorprese non mancano mai e qualche volta gli sconti coinvolgono anche i telefoni pieghevoli, come l’ottimo Motorola Razr 40, arrivato sul mercato solo qualche mese fa e già disponibile sul noto e-commerce a un prezzo davvero irripetibile.

Motorola Razr 40 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Motorola Razr 40: scheda tecnica

Motorola Razr 40 ha uno schermo principale (quello pieghevole) di tipo pOLED, da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz. Quello secondario (esterno) è un OLED da 1,5 pollici con risoluzione 194×368 pixel e refresh rate fino a 60 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.7) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare utile anche per gli scatti macro da 13 MP (ƒ/2.2). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.4).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0 e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo e Beidou. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 4.200 mAh con ricarica cablata a 30 W e ricarica wireless a 5 W. La batteria non è enorme, ma Motorola è riuscita a ottimizzare al meglio questo smartphone (grazie anche al processore, in grado di bilanciare performance e consumi) al punto da permettere all’utente di arrivare tranquillamente a fine giornata. Un dettaglio non da poco se pensiamo che, da sempre, l’autonomia è il tallone d’Achille dei foldable.

Il sistema operativo è Android 13 con Motorola che garantisce 3 anni di aggiornamenti Android e 4 anni di aggiornamenti sulla sicurezza.

Infine è presente anche la certificazione IP52 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e a qualche goccia d’acqua.

Motorola Razr 40: l’offerta su Amazon

Motorola Razr 40 è uno degli smartphone pieghevoli più recenti, un telefono capace di coniugare un design accattivante a una scheda tecnica di buon livello, che pur non rendendolo un top di gamma a tutti gli effetti, garantisce comunque ottime prestazioni.

Il prezzo di listino è di 899,90 euro, non proprio basso per uno smartphone con questa scheda tecnica ma, del resto, i pieghevoli sono ancora una novità e che il costo sia ancora piuttosto elevato non è certo una sorpresa. Fortunatamente grazie all’offerta su Amazon è possibile acquistare il Motorola Razr 40 a 699,99 euro (-22%, –199,91 euro) e uno sconto così capita davvero poche volte per un device del genere.

