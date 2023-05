Motorola RAZR+ 2023 in arrivo: la data ufficiale

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con un tweet sul suo account ufficiale Motorola ha confermato la data d’uscita del Motorola Razr+ 2023 (che in Italia sarà chiamato Razr 40 Ultra): il dispositivo sarà disponibile a partire dal prossimo 1° giugno. Con la didascalia "Flip the script" l’azienda ha confermato al mondo l’uscita del suo nuovo e attesissimo foldable, naturale erede del Motorola Razr 2022 (in foto).

Tra le caratteristiche, confermate anche dai test apparsi su GeekBench, svetta sicuramente un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, già visto sul modello precedente e ritenuto uno dei chip più affidabili sul mercato, in grado di bilanciare performance e consumi, caratteristica importantissima per gli smartphone pieghevoli che, come ben noto, non brillano di certo per le dimensioni della batteria né per capacità di smaltire il calore.

Motorola Razr+ 2023: come sarà

Le prime indiscrezioni sul Motorola Razr+ 2023 sono state condivise dal portale online indiano MySmartPrice che ha parlato di un display interno pOLED pieghevole da 6,9 pollici, con risoluzione 2.640×1.080 pixel e refresh rate variabile fino a 144 Hz e di uno esterno sempre pOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1.066 pixel. Dai rumor è confermato anche il supporto per l’HDR10+.

Il processore scelto da Motorola, come detto in apertura, è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e avrà fino a 12 GB di RAM a disposizione e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Stando ancora ai test sulla piattaforma di benchmark sarà disponibile anche un modello con 8 GB di RAM.

Per il comparto fotografico, MySmartPrice ha parlato di sensore principale da 12 MP e uno ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 32 MP.

Le connessioni, visto il processore scelto, comprendono il 5G, le eSIM, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3 e l’UWB (Ultra-Wide Band). Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless. La batteria sarà da 3.640 mAh con ricarica cablata da 30W. Infine il sistema operativo sarà Android 13 con interfaccia My UX.

Interessante sottolineare come molti dei leaker sul web abbiano condiviso delle indiscrezioni su una nuova cerniera sviluppata da Motorola appositamente per il Razr+ 2023/Razr 40 Ultra, che promette una maggiore efficienza e robustezza e una riduzione al minimo della piega visibile sullo schermo interno.

Motorola Razr+ 2023: prezzo e disponibilità

Motorola Razr+ 2023 (Motorola Razr 40 Ultra, per l’Italia) arriverà sul mercato il 1° giugno e sarà disponibile nei colori Phantom Black, Glacier Blue e Viva Magenta.

Per quanto riguarda il prezzo, le indiscrezioni parlano di circa 1.200 euro per la versione con 8/128 GB. Se la cosa fosse confermata, il prezzo del nuovo modello sarebbe in linea con quello visto per il Motorola Razr 2022 arrivato sul mercato a 1.199 euro per la versione 8/128 GB.