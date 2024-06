Motorola RAZR 40 Ultra, prezzo in picchiata: sconto mai visto prima

Fonte foto: Motorola

Un’offerta con i fiocchi. Non può essere definita in altro modo la promo eccezionale disponibile su Amazon per il Motorola RAZR 40 Ultra, smartphone pieghevole con una scheda tecnica da vero top di gamma. Motorola in questi anni è stata in grado di farsi apprezzare molto in questa nicchia di mercato, lanciando dispositivi con caratteristiche molto interessanti e con un design veramente unico. Questo RAZR 40 Ultra richiama lo stile dei telefoni a conchiglia dei primi anni 2000, periodo nel quale il produttore statunitense era uno dei più affermati sul mercato.

Tornando all’offerta, da oggi trovi lo smartphone pieghevole con uno sconto eccezionale di ben il 45% che ti fa risparmiare più di 500 euro su quello di listino. Uno sconto spaziale che non puoi farti sfuggire per nessun motivo. Si tratta del minimo storico e fai un super acquisto. Le caratteristiche del Motorola RAZR 40 Ultra sono quelle tipiche di un top di gamma, con processore prestazionale, ottimo schermo interno, comparto fotografico all’avanguardia e una batteria che non ti lascia mai a piedi. Se eri alla ricerca di uno smartphone pieghevole, questa è la promo che fa per te.

Motorola RAZR 40 Ultra in offerta: prezzo e sconto

Da oggi trovi lo smartphone pieghevole di Motorola in promo speciale con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a soli 655,14 euro. Si tratta del prezzo più basso fatto registrare sul sito di e-commerce. Risparmi più di 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce).

Motorola RAZR 40 Ultra: la scheda tecnica

Non è uno smartphone come tutti gli altri, e non lo vuole essere. Motorola è stata una delle prime aziende a investire nel settore degli smartphone pieghevoli e i risultati e i successi sono sotto gli occhi di tutti. Con il Motorola RAZR 40 Ultra ha toccato delle vette veramente elevate e per capirlo basta analizzare la scheda tecnica e vederlo in foto.

Partiamo dal design, il primo elemento che cattura subito l’attenzione. Il Motorola RAZR 40 Ultra riprende lo stile dei telefoni a conchiglia dei primi anni 2000, quando il Motorola RAZR era il cellulare più desiderato dalle persone. Un design veramente unico che lo contraddistingue sul mercato.

Altra caratteristica speciale è la presenza di un doppio schermo. Esternamente è presente un display full screen pOLED da 3,6 pollici che puoi personalizzare in base alle tue necessità e abitudini. Su questo schermo esterno puoi mostrare le app che utilizzi maggiormente, utilizzarlo come obiettivo per scattare le foto oppure per vedere le indicazioni stradali. Il display interno, invece, una volta completamente aperto raggiunge una diagonale da 6,9 pollici con refresh rate che arriva fino a un massimo di 165 Hz, uno dei valori più elevati sul mercato. Colori eccezionali e una fluidità incredibile nell’utilizzo quotidiano. A garantire prestazioni elevate c’è il processore Snapdragon 8+ Gen 1 con 8 gigabyte di RAM e supporto e 256 gigabyte di memoria interna.

Da non sottovalutare il comparto fotografico. Esternamente è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 12 megapixel e obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel e assicura autoritratti perfetti da caricare direttamente sui social. La tecnologia FlexView permette allo smartphone di regolarsi a diverse angolazioni e di sfruttare al massimo le fotocamere esterne e interna.

Chiudiamo con una batteria che ti accompagna per tutto il giorno e grazie alla ricarica rapida TurboPower da 33W impiega mezzora per avere il 100% di autonomia.

