Motorola ThinkPhone è arrivato in Italia: quanto costa

Presentato all’ultimo CES di Las Vegas, lo smartphone Motorola ThinkPhone arriva ora anche in Italia. Come altri prodotti della famiglia "Think" di Lenovo, anche questo smartphone è dedicato ai professionisti e alle aziende in cerca di un device potente ma che tenga al sicuro i dati che in esso sono contenuti, che essendo appunto dati aziendali non devono in alcun modo arrivare nelle mani sbagliate. Motorola ThinkPhone lo fa ricorrendo a tecnologie avanzate, che impattano sul prezzo finale ma che garantiscono un uso sicuro del dispositivo.

Sicurezza e produttività per il ThinkPhone Motorola

Per soddisfare al massimo i requisiti di sicurezza richiesti dalle aziende a cui è indirizzato il Motorola ThinkPhone, Lenovo ha scelto di integrare la sua suite di sicurezza ThinkShield, un mix di funzioni software e di hardware particolarmente efficace.

A questa piattaforma si aggiunge il processore dedicato Moto KeySafe, che garantisce che PIN e password siano tenuti al sicuro e tutti gli altri dati importanti vengano crittografati.

Ovviamente per differenziarsi ulteriormente da uno smartphone consumer Motorola ha posto l’accento sulla dotazione software. Lo smartphone arriva con Android 13 a bordo, e include le funzioni di connettività avanzata Think 2 Think, derivate da quelle già note Ready For di Motorola. Il ThinkPhone può quindi sincronizzarsi con i laptop ThinkPad di Lenovo, e quindi trasferire testo, foto o documenti in un lampo.

È possibile accedere alle applicazioni Android direttamente dal display del laptop tramite la funzione di mirroring e per la produttività personale ThinkPhone viene fornito con le app Microsoft 365, Outlook e Teams preinstallate. Non manca la possibilità di utilizzare le fotocamere dello smartphone come webcam.

Utile in contesti di ufficio, infine, la funzionalità per la scansione di PDF e documenti tramite l’app della fotocamera.

Motorola ThinkPhone: caratteristiche tecniche

Lo smartphone dedicato al mondo B2B di Motorola non è altro che un Motorola Edge sotto mentite spoglie, quindi un modello di fascia alta. Non a caso all’interno del Lenovo ThinkPhone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, più che valido per il tipo di utilizzo a cui è destinato questo smartphone. Al SoC Motorola abbina 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB, 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione.

Il display ha una dimensione di 6,6 pollici, tecnologia P-OLED con risoluzione Full HD+, compatibilità con HDR10+ e un refresh rate pari a 144 Hz.

Sul retro del dispositivo troviamo un comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, con OIS e PDAF. È affiancato da un sensore ultrawide da 13 MP con apertura f/2.2 e funzione Macro Vision, ma anche da un sensore di profondità da 2 MP.

Lo smartphone ha infine una fotocamera per i selfie da 32 MP con messa a fuoco automatica, posta come sempre nella parte anteriore. Oltre alla compatibilità con le reti 5G, troviamo anche Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

Motorola ThinkPhone ha una batteria da 5.000 mAh, che si ricarica a 68W via cavo o 15 W in wireless, e che secondo Motorola consente di essere produttivi per circa 36 ore prima di dover effettuare una ricarica.

Motorola ThinkPhone, disponibilità e prezzo

Motorola ThinkPhone è disponibile da pochissimo anche in Italia, tramite il sito ufficiale di Lenovo, nella versione da 8/256 GB e al prezzo di 999,90 euro. Molto, per la scheda tecnica, ma non bisogna dimenticare la ricca dotazione software e hardware dedicata al mondo B2B.