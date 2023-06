Moulinex, la friggitrice ad aria costa meno della metà: va comprata subito

Versatile e facile da utilizzare, la friggitrice ad aria permette di preparare facilmente e velocemente pietanze per tutta la famiglia. Oggi è al minimo storico.

Friggere (in maniera sana e leggera), grigliare, cuocere al forno. Chi crede che le friggitrici ad aria servano solamente a preparare fritture non potrebbe essere più in errore. Questi elettrodomestici, infatti, sono tanto versatili quanto semplici da utilizzare, rendendo la vita tra i fornelli un po’ meno complicata.

La friggitrice senza olio Moulinex Easy Fry Deluxe ne è un esempio lampante. Questo piccolo elettrodomestico è infatti progettato per farvi risparmiare tempo in cucina, permettendovi allo stesso tempo di preparare pietanze di ogni genere, caratterizzate da un sapore unico. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la friggitrice Moulinex può essere tua a un prezzo eccezionale. La pagherai molto meno della metà. Insomma, un’offerta da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Moulinex Easy Fry Deluxe scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatta e facile da utilizzare, la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe ti aiuterà a dare libero sfogo alle tue fantasie culinarie senza costringerti per ore e ore di fronte ai fornelli. L’ampio cestello da 4,2 litri permette infatti di preparare pietanze per tutta la famiglia senza troppa fatica.

Le quattro modalità di cottura (friggere, grigliare, arrostire e cuocere) e gli otto programmi preimpostati ti consentiranno di avviare la preparazione in una manciata di secondi. Ovviamente, potrai anche optare per la cottura manuale, scegliendo dal pannello touch nella parte superiore la temperatura e la durata che preferisci. Insomma, piena libertà nella preparazione dei tuoi piatti preferiti.

La tecnologia Air Pulse garantisce poi che il flusso d’aria circoli a 360° all’interno del cestello, così da avere una cottura uniforme e veloce. Le pietanze saranno così croccanti all’esterno e tenere all’interno, con un sapore unico e inimitabile.

A fine pasto, poi, nessuna preoccupazione. Le parti rimovibili della friggitrice possono essere lavate in lavastoviglie senza paura di rovinarle. Il rivestimento antiaderente, infatti, non subirà danni e potrai così riposarti dopo aver mangiato con amici o familiari.

Moulinex, la friggitrice costa pochissimo: doppio sconto mai visto prima

Come accennato inizialmente, la friggritrice senza olio Moulinex è più conveniente che mai. Merito del doppio sconto con coupon che fa crollare il prezzo al punto più basso mai raggiunto sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Allo sconto fisso del 51%, infatti, si aggiunge anche un coupon dal valore di 20 euro (da attivare prima di aggiungere la friggitrice al carrello): in questo modo, il risparmio rispetto al prezzo di listino è considerevole.

Acquistando oggi la friggitrice Moulinex Easy Fry Deluxe la pagherai 89,99 euro anziché 224,99 euro, con un risparmio di 135 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Moulinex Easy Fry Deluxe