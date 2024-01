Moulinex, friggitrice ad aria a prezzo stracciato: è più conveniente che mai

Fonte foto: Moulinex

In brevissimo tempo, le friggitrici ad aria hanno conquistato uno spazio sempre più rilevante nella nostra routine tra i fornelli. Elettrodomestici come la Moulinex Easy Fry & Grill consentono di preparare pietanze di ogni genere senza grossa fatica e senza troppi grattacapi.

La friggitrice senza olio del marchio francese ti permetterà di preparare piatti per tutta la famiglia in maniera semplice e veloce. Ti basterà inserire gli ingredienti nell’ampio cestello, scegliere il programma di cottura e attendere qualche manciata di minuti perma che sia terminata. Insomma, più semplice di così è quasi impossibile. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, la pagherete pochissimo. Merito di uno sconto esagerato che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza.

Moulinex, sconto esagerato per la friggitrice ad aria: offerta e prezzo finale

Mai così conveniente. La friggitrice ad aria dello storico marchio francese è disponibile su Amazon con uno sconto mai visto prima, al prezzo più basso di sempre. Acquistandola oggi, potrai usufruire di uno sconto del 38%, con il prezzo che scende a 99,00 euro dai 159,99 euro del listino consigliato dallo stesso produttore. Un risparmio considerevole, di ben 60 euro.

Moulinex Easy Fry & Grill scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Frigge (senza aria) e non solo. Quello che colpisce della friggitrice ad aria in offerta su Amazon è infatti la sua estrema versatilità. Come suggerisce anche il nome, la Moulinex Easy Fry&Grill è perfetta per fritture leggere e veloci e per grigliare carne, pesce e verdure in maniera perfetta e (quasi) istantanea. Non solo.

Dal pannello di controllo posto al centro della friggitrice sarà possibile scegliere anche altri programmi di cottura (su un totale di 8) e realizzare, ad esempio, degli ottimi dolci da servire ai propri commensali. Grazie al cestello da 4,2 litri poi, sarete in grado di preparare pranzi, cene o spuntini per tutta la famiglia.

E se gli otto programmi di cottura non dovessero bastare, potrete impostare manualmente la temperatura e la durata di cottura, in modo da preparare la pietanza come meglio preferite. Il tutto in maniera estremamente intuitiva tramite il pannello di controllo frontale: in pochi secondi sarete in grado di scegliere il programma di cottura o l’impostazione manuale preferita. Grazie alla tecnologia Extra Crisp e al design Easy Fry 2 in 1 sarete sicuri di una cottura perfetta in ogni situazione: otterrete così risultati dorati e croccanti in una frazione del tempo che impieghereste nel forno della cucina di casa.

