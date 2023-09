Mr & Mrs Smith: dopo il film, arriva la serie tv

Fonte foto: Prime Video

Nel 2005 i protagonisti erano Brad Pitt e Angelina Jolie, nel 2024 saranno Donald Glover e Maya Erskine. In un’epoca in cui moltissime serie tv presenti sulle piattaforme di streaming non sono più basate su idee originali ma sono invece riadattamenti di romanzi, fumetti, videogiochi e film, l’anno prossimo si aggiungerà alla lista Mr. & Mrs. Smith. La rivisitazione a puntate dell’omonimo film diretto da Doug Liman, uscito al cinema quasi vent’anni, sarà disponibile su Prime Video.

Trama della serie Mr. & Mrs. Smith

Nel film del 2005, che deve la sua popolarità anche al fatto di aver fatto innamorare i due attori protagonisti, Brad Pitt e Angelina Jolie sono John e Jane Smith, una coppia di killer a pagamento. Quando ricevono l’incarico di uccidere la stessa persona da due diverse associazioni criminali, i coniugi scoprono per la prima volta il vero lavoro del partner e devono farci i conti.

La nuova serie Mr. & Mrs. Smith, annunciata in questi giorni da Amazon Studios, a quanto pare rivisiterà la trama del film. Qui John e Jane Smith sono infatti due estranei che, abbinati da una misteriosa agenzia, hanno abbandonato le loro vere identità per diventare partner sia nello spionaggio sia nella vita.

Ogni episodio della serie li segue in una nuova missione e in una nuova tappa della loro relazione. Per loro il divorzio non è un’opzione. Per questo, di fronte agli ostacoli, dovranno capire come riuscire a stare insieme.

Cast della serie Mr. & Mrs. Smith

La serie Mr. & Mrs. Smith ha come co-creatori ed executive producer Donald Glover (già noto per Swarm e Atlanta) e Francesca Sloane (che ha lavorato su Atlanta e Fargo). Donald Glover, come accennato, è anche il protagonista e veste i panni di John Smith. Maya Erskine (PEN15) ricopre invece il ruolo di Jane Smith.

Nel cast della serie ci sono anche John Turturro (visto in Scissione, Il complotto contro l’America e Il Nome della Rosa), Paul Dano (Escape at Dannemora) e Michaela Coel (vincitrice di un Emmy e nota per I May Destroy You).

Quando esce Mr. & Mrs. Smith

La data di uscita della serie Mr. & Mrs. Smith era inizialmente stata annunciata per novembre 2023, ma è slittata all’inizio del 2024. La serie sarà disponibile su Prime Video. La data di uscita esatta non è ancora stata annunciata, così come non è stato reso noto il motivo del rinvio.

L’ipotesi più probabile è che la decisione abbia a che fare con lo sciopero di attori e sceneggiatori ancora in corso a Hollywood. Gli attori e le attrici che aderiscono allo sciopero, infatti, non possono promuovere i progetti a cui hanno partecipato né rilasciare interviste.