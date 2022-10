Mussolini ha fatto anche cose buone? A chiederselo, con un sottotitolo eloquente (Propaganda di ieri e fake news di oggi), è un nuovo documentario – intitolato appunto con questa domanda – prodotto da 3D Produzioni e in onda domani, 27 ottobre 2022, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

L’occasione per riaprire il libro di storia alla pagina buia del Ventennio è data dal centenario della Marcia su Roma, l’evento che nel 1922 segnò l’inizio del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini.

Un nuovo documentario sul fascismo

Il documentario Mussolini ha fatto anche cose buone? Propaganda di ieri e fake news di oggi nasce da un’idea di Pietro Suber, è scritto da Luca Cambi e Pietro Suber ed è diretto da Simona Risi.

Il docufilm ripercorre la storia del fascismo, mettendo un focus particolare sulla creazione del "personaggio Benito Mussolini". Una creazione in cui ha avuto un grande peso la propaganda, ovviamente, e la cosiddetta "fabbrica del consenso" ideata dello stesso duce.

L’obiettivo è chiaro, come si evince dal titolo stesso del film: sfatare i luoghi comuni sul Ventennio di dittatura fascista e su Mussolini, molti dei quali continuano a essere riproposti nel dibattito pubblico attuale.

Il documentario porta avanti due linee narrative parallele. La prima (grazie a testimonianze, immagini di repertorio e interventi di storici e studiosi) racconta le bonifiche, l’introduzione della previdenza sociale e le altre mistificazioni del fascismo, tra cui la promozione dell’idea che Mussolini fosse un grande stratega militare. La seconda si concentra invece sulla propaganda, cioè su come Mussolini ha saputo promuovere sé stesso molto bene, anche arrogandosi il merito di opere non sue.

Il libro da cui è tratto il documentario

Il docufilm Mussolini ha fatto anche cose buone? Propaganda di ieri e fake news di oggi è stato realizzato prendendo spunto dal libro Mussolini ha fatto anche cose buone, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2019 e scritto da Francesco Filippi, con una prefazione di Carlo Greppi.

Gli storici che hanno partecipato

Oltre a Filippi e Greppi, hanno contribuito alla realizzazione del docufilm nomi autorevoli, tra cui gli storici Alessandro Barbero, Claudio Siniscalchi, Giordano Bruno Guerri, Roberto Chiarini e Guido Melis. La voce narrante è di Gioele Dix.

Ci sono inoltre le testimonianze dirette e indirette di chi ha vissuto o ha potuto tramandare l’esperienza dell’era fascista: ad esempio, i discendenti di chi ha bonificato l’Agro Pontino, ex fascisti e vittime delle leggi razziali.

Come vedere il documentario

Come detto, il documentario va in onda giovedì 27 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW. Il titolo resta però disponibile on demand e può dunque essere visto in un secondo momento.