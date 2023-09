Indagatrice dei motori di ricerca, copywriter e giornalista per passione. Sono un presunto personaggio immaginario, vivo scrivendo e scrivo per vivere.

Lo sguardo dell’umanità è da sempre fisso sulla Luna: il nostro satellite è uno dei corpi celesti più facilmente osservabili, più affascinanti e più facilmente raggiungibili da quelli che sono gli attuali strumenti a disposizione degli esseri umani. In più, in questo preciso momento storico, la superficie lunare è una vera e propria osservata speciale, dato che è in via di definizione una missione che permetterà a un gruppo di astronauti di tornare a visitarla, dopo oltre cinquant’anni.

Alla luce di tutto questo non dovrebbe certamente stupire il flusso di informazioni che stiamo ricevendo dalle sonde che gravitano attorno al pallido astro, anche è ovvio che alcune siano più intriganti di altre. Un esempio? Il rilevamento di “un’ombra scura” ben visibile che ha modificato i chiaroscuri del satellite.

L’ombra che cambia il paesaggio lunare

A rilevare e individuare la “strana” ombra scura è stato il Lunar Reconnaissance Orbiter (chiamato anche LROC o LRO). Per chi non lo sapesse, LRO è il modulo orbitante spaziale della NASA che si muove attorno alla Luna, compiendo giri completi di tutta la superficie e alternando le direzioni, con l’obiettivo finale di studiarne la superficie senza mai atterrarvi sopra. LRO è uno degli strumenti l’agenzia spaziale americana sta usando più attivamente per raccogliere informazioni che saranno decisive per Artemis, la missione spaziale che riporterà l’uomo sul satellite.

Già nelle scorse settimane i suoi scatti avevano fatto il giro del mondo perché avevano immortalato il nuovo cratere provocato dallo schianto della sonda russa Luna-25 e le ultime immagini non sono meno suggestive: vicino al Polo Sud Lunare, infatti, è apparsa una “piccola” macchia più scura, che non compariva nelle precedenti rilevazioni. Enigma? Mistero? Strane creature venute da lontano? Nient’affatto: si tratta “solo” del lander Vikram giunto sull’astro grazie alla missione Chandrayaan-3.

Chandrayaan-3 e l’atterraggio di Vikram

Anche qui occorre fare una parentesi per i meno informati: la missione Chandrayaan-3 è una delle spedizioni lunari più importanti e fortunate di quest’anno. Organizzata e guidata dall’Indian Space Research Organisation, Chandrayaan-3 contava sul lancio dell’omonima sonda composta da un modulo propulsivo, dal lander (il veicolo d’atterraggio che effettua la discesa e la sosta sulla superficie) ribattezzato Virkram e da un rover.

La sonda ha preso il volo il 14 luglio 2023 e ha intrapreso un viaggio non facile: 17 giorni dopo il decollo è riuscita a inserirsi nell’orbita lunare alta ed è poi stata abbassata gradualmente e non con poche difficoltà, scongiurando il rischio di schianto solo grazie a manovre letteralmente millimetriche. Il 17 agosto, quando Chandrayaan-3 è stata reputata in una posizione ottimale, gli astronomi e gli astrofisici dell’Indian Space Research Organisation hanno dato il via alla separazione del lander Vikram dal modulo madre e sono riusciti a farlo allunare il 23 agosto.

La missione ha avuto un’ampissima risonanza perché, al momento dell’allunaggio, Vikram è ufficialmente diventato il primo lander della storia a posarsi nei pressi del polo sud della Luna. E ora, come dimostrano le immagini di LRO, fa tranquillamente parte del paesaggio.

Il ruolo di Virkram e la modalità standby

L’ombra sulla Luna, dunque, dimostra che Vikram non si è mai spostato: il lander è perfettamente ancorato al posto d’atterraggio e, almeno dall’esterno, sembra giacere indisturbato. Giacere, sì, perché dopo dieci giorni di monitoraggio il lander è stato messo “a riposo” dato che il Sole è tramontato sulla Luna e l’astro si trova, di conseguenza, al buio.

Vikram è dunque in stanby in attesa del 22 settembre, quando il sole sorgerà nuovamente e le sue batterie a energia solare potranno ricaricarsi. Frattanto, l’agenzia spaziale indiana sta studiando i dati che Vikram ha raccolto durante i suoi giorni di attività e li sta condividendo con tutta la comunità scientifica.