NASA Plus: lo streaming per chi ama lo spazio

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: NASA

Grandi notizie per gli appassionati di missioni spaziali e di scienza: la NASA sta per lanciare il suo servizio di streaming on-demand, chiamato NASA+.

L’agenzia spaziale statunitense punta a portare online la sua nuova piattaforma entro la fine del 2023, con la promessa di offrire contenuti per tutta la famiglia, con serie originali e documentari disponibili in maniera completamente gratuita e senza pubblicità.

Cos’è NASA+

Secondo Jeff Seaton, responsabile delle comunicazioni per l’agenzia spaziale, lo scopo della piattaforma è quello di “ispirare l’umanità attraverso un’esperienza web unificata e di livello mondiale“. E per farlo la scelta non poteva che ricadere su un processo di modernizzazione dei siti e delle pagine ufficiali, offrendo agli utenti un modo semplice e veloce per interagire coi contenuti condivisi, rendendoli più accessibili per tutti.

NASA+ diventerà una piattaforma su cui verranno condivise le informazioni sulle missioni in corso e sulle ricerche potate avanti dall’agenzia spaziale, focalizzandosi naturalmente sullo spazio ma non solo.

Parlando di questi contenuti, Nicky Fox, amministratore associato e Science Mission Directorate della NASA ha detto: “dalla ricerca sugli esopianeti, alla migliore comprensione del clima terrestre e dell’influenza del Sole sul nostro pianeta, insieme all’esplorazione del sistema solare, i nostri nuovi siti web scientifici e di punta, nonché i prossimi video NASA+, mostrano i nostri programmi di scoperta in modo interdisciplinare e trasversale , creando in definitiva legami più forti con i nostri visitatori e spettatori”.

La piattaforma, dunque, darà accesso a decine di contenuti on-demand tutti disponibili senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento e, naturalmente, senza interruzioni pubblicitarie, in modo da poter raccontare la storia dell’agenzia e delle varie missioni nello spazio in maniera più semplice e diretta, rivolgendosi specificatamente a tutti coloro che vogliono sapere di più sui progressi scientifici e sullo stato dell’arte dell’esplorazione spaziale.

Il nuovo servizio di streaming sarà disponibile entro la fine di quest’anno sulla maggior parte dei principali dispositivi sul mercato, tramite l’applicazione ufficiale NASA compatibile con iOS e Android. Oltre a questo l’app potrà essere scaricata anche su Roku, Apple TV e Fire TV, la pagina naturalmente sarà accessibile anche da browser web, sia in versione desktop che mobile.

I nuovi portali dell’agenzia spaziale

Tra le altre novità in arrivo, la NASA ha in programma anche un aggiornamento dei siti Web ufficiali nasa.gov e science.nasa.gov, promettendo un miglioramento dell’esperienza di navigazione basato sugli argomenti, tramite un motore di ricerca comune.

L’agenzia spaziale continuerà ad aggiornare e migliorare costantemente il sito, partendo anche dai feedback dei visitatori, così da includerli in questo processo di trasformazione facendoli diventare parte attiva di questi cambiamenti.

Potenziando la sua presenza digitale, la NASA potrà condividere scienza, ricerca, esplorazione e innovazione con tutto il mondo, partendo da un sistema accessibile a tutti e pronto a diventare un nuovo punto di riferimento per la conoscenza.