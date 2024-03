Nell - Rinnegata, una serie fantasy al femminile

Fonte foto: Robert Viglasky/Disney+

Una giovane donna astuta e coraggiosa che diventa inaspettatamente una celebre fuorilegge destinata a una grande (e magica) impresa. Ecco Nelly Jackson, la protagonista della nuova serie Nell – Rinnegata in uscita a breve su Disney+ (Renegade Nell è il titolo originale, che in precedenza era The Ballad of Renegade Nell). Composta da otto episodi, la serie è un mix tra fantasy, azione e avventura. È scritta e creata da Sally Wainwright, sceneggiatrice che ha vinto il premio BAFTA e già nota per Happy Valley. La regia è di Ben Taylor, che ha diretto anche Sex Education, qui dietro la telecamera insieme ad Amanda Brotchie e MJ Delaney, già regista della serie tv Ted Lasso

Di cosa parla Nell – Rinnegata

La trama della miniserie britannica Nell – Rinnegata è ambientata nell’Inghilterra del XVIII secolo. Quando viene incastrata per un omicidio che non ha commesso, la protagonista Nell Jackson, detta Nelly, diventa suo malgrado la più famosa fuorilegge in circolazione.

Sul suo cammino la giovane brigantessa incontra Billy Blind, uno spiritello magico che riesce a donarle capacità incredibili, rendendola formidabile e imbattibile nei combattimenti: anche per questo la sua fama si diffonde in tutta l’Inghilterra. Anche grazie all’aiuto di questo folletto, Nell capisce presto che nulla è accaduto per caso e di essere in realtà destinata a una grande impresa: salvare la regina Anna da una congiura magica.

Il cast di Nell – Rinnegata

Nelly, la protagonista di Nell – Rinnegata, è interpretata da Louisa Harland, già vista nei panni dell’adorabile Orla nella serie Derry Girls, disponibile su Netflix. Nel cast della serie tv c’è inoltre Frank Dillane nei panni di Charles Devereux, volubile amico-nemico della protagonista, dotato di un alter ego malvagio.

Alice Kremelberg ricopre il ruolo di Sofia Wilmot ed Ényì Okoronkwo quello di Rasselas, un simpatico stalliere che si unisce a Nell e alle sue sorelle nell’avventura che le attende. Jake Dunn interpreta il prepotente e inetto Thomas Blancheford. Bo Bragason e Florence Keen sono invece Roxy e George Trotter, ovvero le sorelle minori di Nell.

Completano il cast Nick Mohammed, che interpreta il folletto Billy Blind; Joely Richardson nei panni dell’eccentrica magnate dei giornali Lady Eularia Moggerhangar e Adrian Lester nel ruolo di Robert Hennessey, Conte di Poynton. Pip Torrens veste i panni di Lord Blancheford, ovvero il padre di Sofia e Thomas; mentre Craig Parkinson interpreta Sam Trotter, uomo dall’animo gentile e padre di Nell.

Prodotta da Lookout Point, Nell – Rinnegata ha come produttori esecutivi Sally Wainwright, Ben Taylor, Faith Penhale, Will Johnston e Louise Mutter per Lookout Point e Johanna Devereaux per Disney+.

Quando esce Nell – Rinnegata in streaming

Nell – Rinnegata arriva in streaming il 29 marzo 2024, in esclusiva su Disney+. Tutti gli episodi saranno disponibili da subito.