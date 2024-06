Netatmo Serratura e Chiave Intelligente arrivano in Italia

Netatmo porta in Italia la Serratura e la Chiave intelligente, i nuovi prodotti per la sicurezza domestica: ecco caratteristiche e prezzi

Netatmo amplia la sua gamma italiana con il lancio delle ultime novità per la linea di prodotti dedicati alla sicurezza. L’azienda ha annunciato l’arrivo in Italia della Serratura e delle Chiavi intelligenti, soluzioni che consentono agli utenti di poter accedere in sicurezza alla propria abitazione, sfruttando diverse funzionalità smart.

Nuovi prodotti Netatmo: le caratteristiche

La nuova Serratura Intelligente di Netatmo propone standard di sicurezza elevati, risultando conforme allo standard EN 15684 e rispettando i requisiti della certificazione SKG, raccomandata dalla polizia olandese per proteggere le abitazioni dalle effrazioni. Il cilindro è realizzato in acciaio inox ad alta resistenza ed è rafforzato dalla presenza di una piastra anti perforazione e da 3 perni di sicurezza. Per lo sblocco è possibile utilizzare uno smartphone, tramite un protocollo crittografato che utilizza il Bluetooth, oppure una Smart Key NFC.

Per lo sblocco, il blocco e l’aggiunta di una nuova chiave, inoltre, è necessario utilizzare il Secure Element, un componente incorporato in ogni Serratura Intelligente dell’azienda. Il nuovo prodotto della gamma Netatmo è compatibile con leporte con cilindro euro fino a 10 cm di spessore. Per l’installazione bastano pochi minuti e la sostituzione di una sola vite. Netatmo, per aiutare gli utenti nella procedura di installazione fai da te, mette a disposizione uno strumento di verifica della compatibilità, tramite il suo sito web.

La Chiave intelligente è l’altro componente del sistema di sicurezza di Netatmo. Dotata di tecnologia NFC certificata e di protezione crittografica, questa chiave è a prova di manomissione e può essere utilizzata anche per aprire più serrature (ad esempio per le case che hanno più ingressi). La gestione delle chiavi abbinate alla Serratura intelligente avviene tramite l’app Home + Security, con possibilità di disattivazione istantanea in caso di smarrimento o furto.

Tramite l’app, inoltre, è possibile concedere un accesso temporaneo agli ospiti, che potranno sbloccare la serratura con lo smartphone, utilizzando l’app Home + Guest. Netatmo, inoltre, conferma un’autonomia di oltre un anno per la Serratura intelligente. C’è anche la compatibilità con Apple Homekit che consente di abbinare la serratura ad altri dispositivi smart. In questo modo, ad esempio, è possibile impostare l’accensione automatica delle luci all’apertura della serratura.

Nuovi prodotti Netatmo: i prezzi in Italia

La nuova gamma di prodotti Netatmo sarà disponibile in Italia a partire dal 13 giugno. I prodotti in questione saranno distribuiti tramite lo store online dell’azienda oltre che tramite le principali catene di negozi di elettronica in Italia (sia negli store fisici che online). Ecco i prezzi annunciati da Netatmo per i nuovi prodotti: