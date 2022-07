Netflix annuncia l'arrivo di tre nuovi giochi per gli abbonati

Da poche ore sono stati introdotti su Netflix tre nuovi giochi che si vanno a aggiungere all’offerta lanciata nel 2021, quando il gigante dello streaming presentò in tutto il mondo il catalogo con il suo servizio di giochi. I nuovi titoli disponibili sono: Before Your Eyes (Skybound Games), Mahjong Solitaire (Smoking Gun Interactive) e Into The Breach (Subset Games). I giochi possono essere scaricati dall’app mobile di Netflix e funzionano con i sistemi operativi Android e iOS.

L’acquisizione di nuovi giochi da parte di Netflix ci ha portato già a fine marzo tre nuovi titoli, tra cui l’atteso FPS (First-Person Shooter, cioè "sparatutto" in prima persona) Into the Dead 2: Unleashed che ha generato molta attesa da parte degli utenti della piattaforma. Nello stesso periodo Netflix ha annunciato l’acquisizione di Boss Fight, azienda che sviluppa giochi per mobile con 130 dipendenti. Al suo attivo Netflix ha anche le acquisizioni di altri due studi di produzione di videogiochi, il Night School e Next Games. La strategia della piattaforma, dunque si va delineando in maniera molto chiara: trattenere gli abbonati più giovani con un vasto catalogo di videogiochi che per ora si sta appena componendo.

I tre nuovi giochi su Netflix

Come anticipato Netflix propone in queste ore tre nuovi giochi: Before Your Eyes, Mahjong Solitaire e Into The Breach che si rivolgono a tre tipologie di giocatori completamente diverse.

Before Your Eyes è stato premiato ai BAFTA 2021 e grazie alla fotocamera del telefono che registra i battiti delle palpebre e gli sguardi dei giocatori, si inizia a comporre il gioco. I protagonisti sono ovviamente i giocatori che però accompagnano un traghettatore di anime (una sorta di Caronte) che deve individuare le anime straordinarie e traghettare solo loro nell’aldilà. In gioco, ci sono emozioni e commozione. Adatto a tutti.

Il secondo titolo nuovo che è possibile scaricare è Mahjong Solitaire, richiamo all’antico gioco da tavolo cinese. Il gioco è un solitario dove l’ obiettivo è accoppiare le tessere. Molto belli gli sfondi intercambiabili, incluso il Sottosopra per i fan di Stranger Things, che richiamano l’arte degli acquerelli cinesi e come sottofondo c’è musica rilassante. Adatto ai lunghi pomeriggi invernali di pioggia, o a mattinate sotto l’ombrellone.

Infine, il terzo titolo è Into the Breach che è stato eletto nel 2018 "Miglior gioco dell’anno". La versione Netflix è stata ridisegnata e include contenuti inediti. Il gioco ha un approccio un po’ diverso rispetto ai soliti distruttori di città. In effetti, Into the Breach progettato da Subset Games chiede ai suoi giocatori di prestare attenzione ai danni derivati dalla distruzione di una città.

Netflix: catalogo di 50 giochi entro dicembre

Nell’ultimo trimestre Netflix ha perso circa 1 milione di abbonati. Per contrastare questa emorragia di iscrizioni sta progettando di proporre un abbonamento che sia meno costoso e che per questo introduca la pubblicità. Ma ovviamente l’organizzazione di un processo così denso di cambiamento e su scala globale richiederà almeno un biennio.

Nel frattempo, dunque, la piattaforma di streaming per trattenere gli iscritti, specialmente i più giovani, punta a ampliare il catalogo videogiochi e annuncia che entro la fine di quest’anno, saranno disponibili 50 titoli. Al momento sono disponibili 24 giochi, dunque aspettiamoci tante uscite di nuovi giochi nei prossimi mesi.