Netflix continua a investire nei giochi: ecco chi ha appena assunto

Netflix continua a battere sui videogame e assume un nome pesante del settore: è Joseph Staten, ex direttore creativo di Microsoft Xbox, che dopo 9 anni ha lasciato l’azienda di Redmont per passare a Netflix Games, la divisione dedicata al gioco del colosso dello streaming.

La notizia era nell’aria già da inizio anno, quando Staten con un tweet aveva annunciato di aver lasciato Microsoft, senza però specificare verso quali lidi sarebbe andato. Il suo nuovo progetto con Netflix, però, è ancora top secret come annunciato dallo stesso Staten con un tweet. Ma secondo le poche informazioni fornite direttamente dall’interessanto, Staten sarà il direttore creativo di un nuovo gioco originale AAA, prodotto da Netflix per più piattaforme.

Netflix: il primo gioco multipiattaforma

Il gioco che Staten andrà a progettare in Netflix Games, sarà multipiattaforma, quindi disponibile anche su PC e console. E questa è una notizia nella notizia, perché tutti gli oltre 50 giochi oggi presenti nel catalogo di Netflix possono essere giocati solo da smartphone. Netflix, quindi, vuole diventare una vera e propria major delle produzioni videoludiche e non solo produrre qualche "giochino" da regalare ai suoi abbonati.

Si dice che Staten debba collaborare con un altro pezzo grosso dei giochi, cioè Chako Sonny, ex produttore esecutivo di Blizzard e già in forze ai Netflix Games Studios e al lavoro su un nuovo progetto.

Joseph Staten, una carriera per Halo

La carriera di Joseph Staten, che oggi ha 51 anni è legata al gioco Halo, dall’esordio in Bungie come sceneggiatore e regista nei primi tre capitoli della serie. In seguito, ha collaborato alla sceneggiatura e alla regia di Destiny, il primo gioco sviluppato da Bungie dopo la separazione da Microsoft.

Nel 2013, Staten ha iniziato la carriera in Microsoft in qualità di direttore creativo Senior presso gli Xbox Game Studios per poi andare nel 2020 a 343 Industries con l’obiettivo di rilanciare Halo Infinite. Il rilancio purtroppo è passato per una serie di licenziamenti, circa 100, che però non hanno incluso Statenche comunque ha deciso di lasciare Redmond per approdare a Netflix con un nuovo progetto.

Giochi su Netflix, come funzionano

I giochi su Netflix sono disponibili da app su piattaforme mobile Android e iOS. Sono inclusi nell’abbonamento, ad oggi contano oltre 55 giochi e ne sono attesi altri 40 entro la fine dell’anno. I giochi proposti da Netflix non richiedono un hardware potente, non prevedono pubblicità o microtransazioni.

Insomma sono convenienti e sicuri e propongono moltissime possibilità che possono accontentare tanto i più piccoli quanto gli adulti. In più, se l’abbonamento Netflix viene disdetto, i progressi compiuti nei giochi e i punteggi restano archiviati nel cloud per 10 mesi. Tuttavia, quelli al momento disponibili non sono certo dei titoli tripla A come quello che Staten andrà a progettare.