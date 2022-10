Netflix: cosa c'è di nuovo a ottobre 2022

Ottobre è il mese di Halloween e infatti nel nuovo catalogo di Netflix le storie horror non mancano, a partire da The Midnight Club di Mike Flanagan, già creatore di Midnight Mass. In La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro, invece, il regista esplora vari racconti dell’orrore. Passando alle serie basate su storie vere, c’è Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer, perfetta per gli appassionati del genere true crime.

Ecco le altre novità in arrivo su Netflix nelle prossime settimane.

I film di ottobre 2022 su Netflix

Tra i film più interessanti in uscita a ottobre 2022 su Netflix c’è Rapiniamo il duce, una storia ambiziosa – fatta di azione e umorismo – diretta da Renato de Maria e interpretata da Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari. Nella lista a seguire tutti gli altri titoli in arrivo.

1° ottobre 2022 : Memorie di una Geisha

: Memorie di una Geisha 4 ottobre 2022 : Hasan Minhaj: The King’s Jester

: Hasan Minhaj: The King’s Jester 5 ottobre 2022 : Togo, Per lanciarsi dalle stelle, Mr. Harrigan’s Phone

: Togo, Per lanciarsi dalle stelle, Mr. Harrigan’s Phone 7 ottobre 2022 : La ragazza più fortunata del mondo, The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa, Old People

: La ragazza più fortunata del mondo, The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa, Old People 11 ottobre 2022 : Iliza Shlesinger: Hot Forever

: Iliza Shlesinger: Hot Forever 13 ottobre 2022 : La parte della sposa

: La parte della sposa 14 ottobre 2022 : La maledizione di Bridge Hollow

: La maledizione di Bridge Hollow 16 ottobre 2022 : The Nun: La vocazione del male

: The Nun: La vocazione del male 18 ottobre 2022: Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy Live From Los Angeles

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy Live From Los Angeles 19 ottobre 2022 : L’Accademia del bene e del male

: L’Accademia del bene e del male 21 ottobre 2022 : Descendant

: Descendant 26 ottobre 2022 : The Good Nurse, Rapiniamo il Duce

: The Good Nurse, Rapiniamo il Duce 27 ottobre 2022 : Cici, Oltre l’universo

: Cici, Oltre l’universo 28 ottobre 2022: Niente di nuovo sul fronte occidentale, Wendell & Wild

Le serie tv di ottobre 2022 su Netflix

Sul fronte serie tv, uno dei titoli più attesi a ottobre 2022 su Netflix è sicuramente Tutto chiede salvezza, tratta dall’omonimo romanzo. Per chi vuole fare un tuffo nel passato, invece, torna disponibile Un medico in famiglia. In arrivo anche la seconda stagione di Barbari.