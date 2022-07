Netflix: cosa c'è di nuovo a luglio 2022

Luglio 2022 è iniziato senza dubbio con il botto per Netflix, visto che proprio il primo giorno del mese è uscito il gran finale di Stranger Things 4, ovvero le attesissime ultime due puntate (della durata complessiva di quattro ore) che chiudono la storia in attesa della quinta stagione, la conclusiva.

Per la piattaforma di streaming sarà certamente impossibile eguagliare i numeri di questa prima uscita ambientata a Hawkins, ma ciò non vuol dire che nelle prossime settimane manchino i titoli nuovi e interessanti: tutt’altro. Questo mese, ad esempio, arrivano anche Il mostro dei mari, film di animazione per grandi e piccoli; Persuasione, adattamento dell’omonimo romanzo della scrittrice Jane Austen; e The Uncoupled, commedia romantica con Neil Patrick Harris. Parlando sempre di serie tv, è da tenere d’occhio anche il debutto della seconda parte della sesta stagione di Better Call Saul.

Le serie in uscita su Netflx a luglio 2022

Tra le novità di luglio 2022 su Netflix ci sono la serie animata di Kung Fu Panda e la quarta stagione di Virgin River. Ecco tutti gli altri titoli di serie tv attesi nelle prossime settimane.

6 luglio : Control Z 3, King of Stonks

: Control Z 3, King of Stonks 8 luglio : Boo, Bitch; Capitani 2, Quella notte infinita, Ride on time 4, Come costruire una sex room

: Boo, Bitch; Capitani 2, Quella notte infinita, Ride on time 4, Come costruire una sex room 12 luglio : Better Call Saul 6 parte 2, Come cambiare la tua mente

: Better Call Saul 6 parte 2, Come cambiare la tua mente 13 luglio : Sintonia 3, Big Timber 2, D.B. Cooper: Il dirottatore che svanì nel nulla, Hurts Like Hell: Il mondo del muay thai

: Sintonia 3, Big Timber 2, D.B. Cooper: Il dirottatore che svanì nel nulla, Hurts Like Hell: Il mondo del muay thai 14 luglio : Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone, Resident Evil

: Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone, Resident Evil 15 luglio : Alba, Country Queen, Farzar, Matrimonio e desideri

: Alba, Country Queen, Farzar, Matrimonio e desideri 20 luglio : Bad Exorcist 1-2, Virgin River 4

: Bad Exorcist 1-2, Virgin River 4 21 luglio : Jurassic World: Nuove avventure 5

: Jurassic World: Nuove avventure 5 23 luglio : Alchemy of Souls

: Alchemy of Souls 26 luglio : Street Food: USA

: Street Food: USA 25 luglio : La casa delle bambole di Gabby S5

: La casa delle bambole di Gabby S5 27 luglio : Rebelde 2, Car Masters: Dalla ruggine alla gloria 4, Dream Home Makeover: La casa ideale 3

: Rebelde 2, Car Masters: Dalla ruggine alla gloria 4, Dream Home Makeover: La casa ideale 3 28 luglio : Keep Breathing, Another Self

: Keep Breathing, Another Self 29 luglio : Uncoupled

: Uncoupled I film in uscita su Netflix a luglio

Quale film vedere da soli o in compagnia nelle sere d’estate? Un cartone animato divertente ma con un messaggio profondo, un thriller mozzafiato o la storia emozionante di un amore? Nel catalogo di Netflix di luglio 2022 ci sono titoli che soddisfano tutti i gusti. Ecco quali.