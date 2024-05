Cosa c'è di nuovo su Netflix a giugno 2024

Fonte foto: Netflix

Non mancano le novità a giugno 2024 su Netflix, ma certamente uno dei titoli di gran lunga più attesi nelle prossime settimane è la seconda parte della terza stagione di Bridgerton. La prima parte, che è uscita a maggio, ha ottenuto numeri straordinari, diventando una delle serie tv più viste di sempre sulla piattaforma di streaming.

Sono in uscita questo mese anche la terza e ultima stagione di Sweet Tooth, la settima stagione di Riverdale e la seconda stagione di New Amsterdam. Tra i film, invece, è in arrivo la commedia Ricchi a tutti i costi con Christian de Sica, sequel del film Natale a tutti i costi (anche questo disponibile su Netflix). Ecco gli altri titoli da non perdere.

Le serie di giugno 2024 su Netflix

Tra le serie tv e le docuserie in uscita a giugno 2024 su Netflix c’è la seconda stagione di Tour de France: sulla scia dei campioni, che esplora il dietro le quinte delle ventuno tappe del Tour de France 2023. Per gli appassionati del genere, invece, fra pochi giorni arrivano i nuovi episodi di Coinquilini impossibili (nota anche come Worst Roommate Ever – Convivere nel terrore). La docuserie è interamente dedicata alle storie raccapriccianti che possono nascere tra le mura domestiche quando alcuni sconosciuti condividono la stessa abitazione.

1° giugno : One-Punch Man S2, New Amsterdam S4, Riverdale S7

: One-Punch Man S2, New Amsterdam S4, Riverdale S7 6 giugno : Sweet Tooth S3

: Sweet Tooth S3 7 giugno : Perfect Match S2, Hierarchy

: Perfect Match S2, Hierarchy 11 giugno : Tour de France: sulla scia dei campioni S2

: Tour de France: sulla scia dei campioni S2 12 giugno : Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman S5

: Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman S5 13 giugno : Bridgerton S3 Parte 2

: Bridgerton S3 Parte 2 22 giugno : Rising Impact

: Rising Impact 25 giugno : Kaulitz & Kaulitz

: Kaulitz & Kaulitz 26 giugno : Coinquilini impossibili S2

: Coinquilini impossibili S2 27 giugno: That ’90s Show Parte 2

I film di giugno 2024 su Netflix

Tra i nuovi film disponibili su Netflix ci sarà presto Trigger Warning, con Jessica Alba. Diretto da Mouly Surya, il film d’azione e drammatico racconta di un’abile agente delle forze speciali che eredita dal padre la gestione del bar di famiglia, ma si trova in conflitto con alcune pericolose e violente gang locali. Per chi non l’ha visto al cinema o altrove, invece, questo mese entra a fare parte del catalogo Netflix anche Le otto montagne, basato sull’omonimo romanzo di Paolo Cognetti.