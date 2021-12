Netflix: film e serie tv in arrivo a gennaio 2022

Chi ben comincia è a metà dell’opera, dice il proverbio. A giudicare dalla ricchezza del catalogo di gennaio 2022, sembra proprio che Netflix abbia fatto proprie le parole della saggezza popolare. Le serie tv e i film in uscita nel primo mese dell’anno, infatti, sono numerosi, avvincenti e di qualità, come sempre adatti a tutti i gusti.

La piattaforma di streaming arriva da un 2021 caratterizzato da tante produzioni originali e da risultati clamorosi. Basti pensare al successo internazionale della serie tv sudcoreana Squid Game o a quello tutto italiano dell’apprezzatissima Strappare lungo i bordi di Zerocalcare, ma anche a film come È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino e a Don’t Look Up, per citare i più recenti. Anche nel 2022 la qualità e la varietà delle proposte Netflix resteranno sullo stesso livello dell’anno appena concluso, come dimostrano le nuove serie tv e i nuovi film in uscita a gennaio.

Netflix: le serie tv in arrivo a gennaio 2022

Tra le serie tv in uscita su Netflix a gennaio 2022 c’è l’italiana Incastrati, con protagonisti i comici Ficarra e Picone. Grande attesa anche per la nuova stagione di After Life, di e con Ricky Gervais. Ecco quando escono questi e gli altri titoli.

1 gennaio : Superstore (stagione 6), The Good Doctor (stagione 4), The Big Bang Theory (stagione 12), Manifest (stagione 1-3), Incastrati (stagione 1), Operazione amore (stagione 3)

: Superstore (stagione 6), The Good Doctor (stagione 4), The Big Bang Theory (stagione 12), Manifest (stagione 1-3), Incastrati (stagione 1), Operazione amore (stagione 3) 2 gennaio : For life (stagione 1)

: For life (stagione 1) 5 gennaio : Rebelde (stagione 1)

: Rebelde (stagione 1) 6 gennaio : The club (stagione 1, parte 2)

: The club (stagione 1, parte 2) 10 gennaio : Undercover (stagione 3)

: Undercover (stagione 3) 13 gennaio : The Journalist (stagione 1)

: The Journalist (stagione 1) 14 gennaio : After Life (stagione 3), Archive 81 universi alternativi (stagione 1)

: After Life (stagione 3), Archive 81 universi alternativi (stagione 1) 15 gennaio : On becoming a God (stagione 1)

: On becoming a God (stagione 1) 21 gennaio : Ozark (stagione 4 parte 1), L’alta stagione (stagione 1)

: Ozark (stagione 4 parte 1), L’alta stagione (stagione 1) 25 gennaio : Snowpiercer (stagione 3)

: Snowpiercer (stagione 3) 27 gennaio : Chosen (stagione 1)

: Chosen (stagione 1) 28 gennaio: La donna nella casa di fronte alla ragazza alla finestra (miniserie), Venne dal freddo (stagione 1) Feria – La luce più oscura (stagione 1)

Netflix: i film da vedere a gennaio 2022

Ad arricchire il catalogo Netflix del nuovo anno arrivano anche numerosi film, tra cui alcune produzioni originali, come 4 metà e Il trattamento reale. Ecco cosa vedere nel primo mese dell’anno.