Netflix sta facendo una serie su Il Gattopardo

Uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi, il primo best seller della storia dell’editoria italiana, diventerà una miniserie Netflix in sei episodi. Parliamo di Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pubblicato postumo nel 1958 (l’autore è morto nell’estate dell’anno precedente in seguito a una malattia) e vincitore del Premio Strega nel 1959. Le riprese della miniserie, che avrà lo stesso titolo del celebre libro, sono iniziate a fine aprile 2023 e proseguiranno per quattro mesi tra Centro e Sud Italia, in particolare a Palermo, Siracusa, Catania e Roma.

Di cosa parla Il Gattopardo: la trama

Il Gattopardo è un romanzo storico, una sorta di epica famigliare ambientata in Sicilia durante i moti del 1860. La trama della miniserie sarà basata su quella del libro, anche se al momento non è possibile sapere quanto la sceneggiatura sarà fedele al testo.

Nel libro il protagonista principale è il principe di Salina don Fabrizio Corbera, il gattopardo: colto, sensuale e raffinato, il principe è un rappresentante di un ceto sociale destinato alla decadenza. Dopo lo sbarco in Sicilia di Giuseppe Garibaldi, infatti, a don Fabrizio appare chiaro che l’unificazione d’Italia è una minaccia per la sua posizione: l’aristocrazia siciliana dovrà inesorabilmente farsi da parte mentre prende piede il nuovo ceto borghese.

Mentre il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo, il principe Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche a costo di andare contro i suoi principi. Fino a una scelta quasi impossibile. Una possibilità per salvare l’avvenire della sua casata, infatti, è organizzare un matrimonio tra suo nipote Tancredi Falconieri e la ricca e bellissima Angelica. Così facendo, però, Fabrizio spezzerebbe il cuore dell’adoratissima figlia Concetta, che è profondamente innamorata di Tancredi.

Il cast di Il Gattopardo

È già stato annunciato che ne il cast de Il Gattopardo ci saranno Kim Rossi Stuart, che interpreta il principe don Fabrizio Corbera; Benedetta Porcaroli (in foto), che veste i panni di Concetta, figlia di don Fabrizio; Deva Cassel, che sarà l’incantevole Angelica; e Saul Nanni, nei panni dell’intraprendente Tancredi.

Nel cast ci saranno inoltre Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. La serie è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures. La miniserie è diretta da Tom Shankland (che dirige gli episodi 1, 2, 3 e 6), Giuseppe Capotondi (quarto episodio) e Laura Luchetti (quinto episodio).

Quando esce Il Gattopardo

Non è ancora stata annunciata la data di uscita de Il Gattopardo su Netflix. Considerando però che le riprese si stanno svolgendo proprio in queste settimane, è possibile che il debutto avverrà nel 2024.