Never Too Late, la prima "serie ambientalista" italiana

Fonte foto: Rai

Never Too Late, non è mai troppo tardi. È questo il titolo della prima “serie ambientalista” italiana. Sarà una storia teen e thriller ambientata in un futuro non molto lontano e i protagonisti saranno alcuni ragazzi e ragazze che si battono per salvare il pianeta, figli degli attivisti ambientali che oggi sentiamo nelle piazze, sui social e nei mezzi di informazione. Il tema di Never Too Late di base è «la salvaguardia dell’ambiente» e la «responsabilità che tutti coinvolge», ha detto la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati. Le riprese della serie, che sarà disponibile prossimamente su RaiPlay, sono attualmente in corso tra la Sardegna e il Lazio.

La trama di Never Too Late

La trama di Never Too Late è ambientata a Nur, in Sardegna, nel 2038. Le problematiche ambientali sono degenerate al punto che l’aria è diventata irrespirabile e la carenza di ossigeno ha mandato in crisi diversi ecosistemi. Per preservare la Terra, le milizie verdi che sono al potere negano qualunque contatto con la natura alle persone.

I giovanissimi protagonisti della storia – Maria, Jacopo, Arturo, Benny, Alex e Caterina – sono dunque cresciuti lontani dalla natura: non hanno mai toccato un albero, ad esempio, né fatto un bagno in mare. Una notte, però, la foresta di Nur è scossa da un misterioso bagliore, che sembra quasi essere un’esplosione. I ragazzi, anche a costo di mettere a repentaglio la propria vita, sono decisi a scoprire la verità su quello che sta accedendo nella foresta. Nascerà così la loro lotta per riprendersi il loro posto nella natura e nel mondo.

«È sempre emozionate salutare l’inizio di una nuova avventura produttiva», ha detto Maria Pia Ammirati. «Condividiamo con Propaganda Italia il lavoro su una nuova serie per RaiPlay che si rivolge ai giovani che sono il futuro del nostro Paese e dimostrano di essere particolarmente sensibili verso i temi della sostenibilità e del rapporto con la Natura. Never Too Late vuole essere un veicolo di conoscenza e la testimonianza di una passione che deve coinvolgere tutto il nostro grande pubblico».

Never Too Late: il cast

Never Too Late è una coproduzione Rai Fiction e Propaganda Italia. Scritta da Camilla Paternò, Federica Pontremoli e Simona Coppini in collaborazione con Salvatore de Chirico, la serie sarà composta da dieci episodi e diretta da Lorenzo Vignolo e dallo stesso de Chirico.

Nel cast ci sono Arianna Becheroni (già vista in Bang Bang Baby) e Roberto Nocchi (noto per Tutto può succedere) nei panni dei protagonisti. Tra gli altri interpreti figurano Roberta Mattei, Elena Curci, Matteo Taranto, Mikaela Neaze Silva, Dana Giuliano, Elisa Pierdominici, Manuel Rossi e Jacqueline Luna.

Quando esce Never Too Late

Al momento non è nota la data di uscita di Never Too Late. Dal momento che le riprese sono attualmente in corso, può darsi che la serie uscirà tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.