Newtopia: pronti per l'Apocalisse Zombie?

Fonte foto: Prime Video

Una nuova apocalisse zombie sta per abbattersi sull’umanità – o, almeno, sulla Corea del Sud. A raccontarla sarà infatti il nuovo k-drama Newtopia, cioè l’attesa serie tv drammatica di produzione sudcoreana in uscita su Prime Video tra qualche settimana. La storia, che ha come protagonisti Park Jeong-min e Jisoo delle Blackpink, racconta di un giovane che presta servizio militare obbligatorio e della sua ragazza che cercano di riunirsi in una Seoul infestata dagli zombie.

La trama di Newtopia: di cosa parla

Da quando ha iniziato la leva militare obbligatoria, il giovane Jae-yoon deve fare i conti con l’ansia per il suo futuro. A rendere la situazione più difficile si aggiunge il fatto che la relazione con la sua fidanzata, Young-joo, già messa alla prova dalla distanza, finisce improvvisamente dopo una discussione.

Quando un’epidemia zombie si diffonde in tutta la città, Jae-yoon è costretto a farsi avanti come leader della sua squadra. Intanto Young-joo, mentre affronta alcune difficoltà a lavoro e soffre per le incomprensioni che hanno portato alla fine della storia con Jae-yoon, assiste alla furia degli zombie e cerca a sua volta di sopravvivere.

Capendo di considerarsi ancora fidanzati e di provare ancora forti sentimenti uno per l’altra, i due attraversano una città infestata dagli zombie per ritrovarsi e stare di nuovo insieme.

Il cast: chi recita in Newtopia

Newtopia è diretta da Yoon Sung-hyun, già noto per film come Bleak Night e Time to Hunt, entrambi con Park Jeong-min nel cast.

La serie k-drama è scritta da Han Jin-won (che ha contribuito a scrivere anche il film Parasite) e Jee Ho-jin (già noto per aver messo la firma su A Shop for Killers).

Nel cast, come detto, c’è Park Jeong-min. Dopo il debutto nel film Bleak Night nel 2011, l’attore ha recitato anche in Dongju: The Portrait of a Poet e Deliver Us From Evil.

Jisoo, invece, fa parte del popolare gruppo K-pop Blackpink, ma è nota anche per la carriera da solista e da attrice. Ad esempio, ha già recitato nella serie Snowdrop.

Newtopia’ (뉴토피아) is a South Korean series that shows how a couple navigates their way back to each other amidst a zombie apocalypse. Starring actress Jisoo and actor Park Jeong-min, it is set to premiere in 240 countries and regions on Prime Video on February 7. https://t.co/cavVGeLeCA — night2 (@finallyjisooo) December 16, 2024

Quando esce la serie Newtopia

La serie k-drama Newtopia, che promette un mix di romanticismo, azione e commedia, è stata prodotta a partire da agosto 2024, ma la lavorazione è stata relativamente rapida: non bisogna aspettare ancora molto per vedere questa novità in streaming.

La serie tv esce infatti su Prime Video il 7 febbraio 2025. È prevista l’uscita di nuovi episodi ogni settimana fino al 21 marzo.