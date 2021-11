Funzionalità dell'app per fitness Nike Training Club

Cosa è l’app Nike Training? Un’applicazione che non prevede upgrade con piani a pagamento e senza pubblicità, per iOS e per Android, studiata per rendere disponibili ovunque i programmi di allenamento tramite smartphone. Quali sono i punti di forza di questo prodotto creato dal brand Nike? È quello che vogliamo scoprire analizzando le funzionalità specifiche e le tipologie di programmi messi a disposizione per mantenersi in forma e per raggiungere gli obiettivi personali.

Nike Training Club: come funziona?

L’app NTC è davvero molto semplice e al contempo completa di tutto quello che serve per creare un programma di allenamento su misura, a seconda del livello (da principiante a esperto) e degli obiettivi prefissati (per esempio bruciare calorie, resistenza, tonicità, rilassamento muscolare etc.).

Nella maggior parte dei casi si tratta di allenamenti a corpo libero, integrati da consigli degli esperti che fanno focus su particolari attività fisiche per avere muscoli più tonici, per gli addominali, per la flessibilità e simili. Per ogni singolo workout viene indicata l’eventuale attrezzatura, come manubrio o palla medica, in modo tale che tu possa prepararti e svolgere gli esercizi in modo completo.

Come scaricare Nike Training Club?

L’app Nike Training è disponibile gratuitamente per Android (in Google Play Store) e per iOS (in App Store). L’ultimo aggiornamento l’ha resa fruibile anche per Apple Watch: l’applicazione richiede iOS 11 o successivo e watchOS 4.0 o superiore.

App Nike allenamento: quale scegliere?

Hai scaricato l’app NTC ed è tutto pronto per iniziare. Senza mettere tempo in mezzo, non resta che scegliere fra le decine di opzioni di allenamento accessibili per trovare quello su misura per te. Nella barra del menu tocca "Allenamenti": in questa sezione sono presenti gli ultimi programmi in evidenza e tutte le tipologie suddivise per focus, attrezzatura, stile etc.

Non appena hai trovato quello giusto, tocca "Scarica" e appena il download è terminato, con il bottone "Inizia", potrai cominciare subito. Se le proposte ti sembrano troppe e non sai come orientarti fra i 222 diversi allenamenti di NTC, nessun problema! Potrai definire passo passo il tuo workout in questo modo:

Per prima cosa fai un’autovalutazione sul tuo livello di preparazione fisico-atletica: principiante, fuori allenamento, bene allenato, oppure semi-professionista. Dopodiché imposta il tuo obiettivo personale: aumentare la potenza, tonificare i muscoli, perdere peso etc. Seleziona l’intensità dello sforzo: bassa, moderata, o alta. Inizia a svolgere gli esercizi, ciascuno della durata di 15, 30 o 45 minuti. Ogni esercizio è guidato e spiegato nel dettaglio con foto e video.

Cosa comprende la raccolta di allenamenti di Nike Training Club?

Quando scegli un obiettivo da raggiungere con il training, dovrai anche valutare su quali parti del corpo desideri lavorare maggiormente (p. es. gambe, glutei, addominali, braccia). NTC di offre questa possibilità attraverso le seguenti pratiche sportive:

Boxe, yoga e allenamenti specifici per la potenza, la resistenza e la mobilità.

Allenamenti a corpo libero, senza attrezzatura o con attrezzatura di base.

Esercizi a tempo.

Esercizi a numero di ripetizioni.

In aggiunta, potrai inserire anche tutte le altre attività sportive che svolgi periodicamente o regolarmente, come tennis, spinning, trekking (e non solo) per un monitoraggio completo della tua vita attiva.

NTC: vantaggi e svantaggi

La carrellata su Nike Training Club non può dirsi completa senza una veloce analisi dei pro e dei contro dell’applicazione. Il risultato finale è che i primi sono nettamente superiori ai secondi.

Vantaggi Nike Training Club

App gratuita perfetta per tenersi in forma anche in casa, oppure in mobilità.

Sincronizzazione degli allenamenti con Google Fit.

Nessuna attrezzatura necessaria (se non lo decidi tu).

Impostazione dell’esercizio in base al tempo a disposizione.

Allenamenti, modulati sui livelli principiante, intermedio, avanzato e spiegati nel dettaglio da video tutorial e da una voce guida che indica la corretta esecuzione.

Svantaggi Nike Training Club

L’aspetto che rende meno pratico l’uso di NTC è relativo all’interruzione della sessione di allenamento. Se capita di sospenderlo per sbaglio, non si riesce a farlo ripartire dal punto dell’interruzione. Sarà sufficiente in quel caso riprendere dall’inizio l’allenamento e saltare gli esercizi fatti, scorrendo in avanti.