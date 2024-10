Nintendo Sound Clock Alarmo, la sveglia per chi ama i videogames

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nintendo, la celebre casa produttrice di videogiochi, ha presentato la nuova Sound Clock Alarmo, una sveglia multifunzione che strizza l’occhio agli appassionati del brand ma anche a chi cerca un dispositivo per monitorare la qualità del sonno.

Moderna, divertente e con tante piccole chicche dedicate ai più celebri personaggi dei videogiochi, questa sveglia è davvero un must have per gli appassionati del genere e per chi vuole un dispositivo che, sicuramente, non passa inosservato tra gli oggetti di casa.

Nintendo Sound Clock Alarmo: scheda tecnica

Se pensiamo alla Sound Clock Alarmo come un prodotto per gli appassionati di casa Nintendo, allora non si possono non citare le 35 combinazioni di musica ed effetti sonori ispirati ad alcuni dei videogiochi più celebri come Zelda, Super Mario Odyssey, Pikmin 4, Splatoon 3 e Ring Fit Adventure e in futuro arriveranno anche altre scene che includeranno Mario Kart 8 e Animal Crossing.

Inoltre, grazie al display LCD da 2,8 pollici, la sveglia mostrerà oltre alla data e l’ora, anche delle simpatiche animazioni in base alla scena selezionata, con tutti gli eroi dei giochi dell’azienda giapponese.

Utilizzandola come una “semplice” sveglia, ci sono due modalità di utilizzo: la Steady Mode, con il volume della scena selezionata che aumenta gradualmente e la Gentle Mode, dove l’intensità del suono rimane costante. Per interrompere l’allarme c’è il classico pulsante nella parte alta del dispositivo che però in questo caso ha anche altri utilizzi: premendolo quando non è impostata la sveglia permette al device di riprodurre suoni rilassanti per conciliare il sonno oppure, di giorno, per ascoltare alcune delle colonne sonore dei videogiochi più celebri di Nintendo. Se lo si ruota, invece, diventa una luce.

Nella parte alta trovano posto anche altri due pulsanti, uno che permette di mostrare le notifiche e uno per tornare alla navigazione tra le varie schermate.

Altra particolarità della Sound Clock Alarmo è la presenza di un sensore a onde radio che riesce a rilevare la presenza di una persona a letto, con la sveglia che si interromperà automaticamente non appena si alza. Per i più pigri che non si convincono ad abbandonare le coperte, il suono diventa sempre più alto e verrà riprodotta anche un’animazione di Bowser, l’acerrimo nemico di Super Mario, per incentivare l’utente ad alzarsi. Sempre grazie al sensore è anche possibile posticipare il suono della sveglia per qualche minuto e restare ancora un po’ a letto.

Ma la vera chicca dovuta alla presenza del sensore a onde radio sta nel fatto che il device permette anche di monitorare l’andamento del sonno, analizzando eventuali movimenti notturni e mostrando un report dettagliato al risveglio. Per funzionare a dovere viene utilizzata la tecnologia mmWave che è in grado, ovviamente, di funzionare anche al buio e di rilevare i movimenti anche sotto le coperte, così da riuscire a monitorare la qualità del sonno in qualsiasi circostanza.

Infine, per quanto riguarda il design parliamo di un prodotto semplice e divertente, che spicca sicuramente per la scocca nell’inconfondibile Rosso Nintendo ispirato, ovviamente, a Super Mario.

Nintendo Sound Clock Alarmo: prezzo e disponibilità

La Nintendo Sound Clock Alarmo è già disponibile ufficialmente sul Nintendo Store online, dove può essere acquistata al prezzo suggerito di 99,99 euro.