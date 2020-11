Nokia 2.4 è arrivato e costa pochissimo

Nokia 2.4 è lo smartphone super lowcost appena lanciato dalla HMD Global a un prezzo contenuto. Per chi vuole un telefono senza pretese, il nuovo smartphone di Nokia ha comunque 3 GB di RAM e supporta Android 10, garantendo 2 anni di aggiornamento del sistema operativo e 3 anni di update di sicurezza.

Lo smartphone è il successore del Nokia 2.3 e conferma la linea dell’azienda di tornare a imporsi nella fascia economica medio-bassa del mercato. Da mesi si parla del lancio di cinque nuovi smartphone lowcost per Nokia, di cui due con supporto alla connettività 5G. Nokia 2.4 è così arrivato sul mercato e può contare su un display curvo con risoluzione HD+, sensore di impronte digitali sul retro e un tasto dedicato per il Google Assistant, oltre ad una batteria da 4500 mAh che ne garantisce una buona autonomia a un prezzo inferiore ai 120 euro.

Nokia 2.4: le caratteristiche

Il Nokia 2.4 è equipaggiato con un processore MediaTek Helio P22 SoC da 12 nm con 3 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interno espandibile fino a 512 GB con microSD. Lo schermo curvo 2.5D è da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Il sistema operativo è Android 10, aggiornabile fino ad Android 12 e con 3 anni di aggiornamenti di sicurezza garantiti.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere, sul retro si trova una configurazione a due sensori con il principale da 13 megapixel, il secondario è un sensore di profondità da 2 megapixel, e un flash LED, per scatti anche con modalità notte e ritratto.

La fotocamera frontale, che supporta anche il Face Unkock, è da 5 megapixel. Sempre sul retro, si trova un sensore per la lettura delle impronte digitali. Presente anche un jack per cuffie da 3,5 mm e la radio FM, mentre la batteria è da 4500 mAh. Un algoritmo di intelligenza artificiale assegna la priorità alle app che vengono usate di più, mentre mette in pausa quelle non essenziali, e questo secondo Nokia permette alla batteria del 2.4 di durare fino a due giorni.

Nokia 2.4: il prezzo

Lo smartphone lowcost Nokia 2.4 è disponibile in tre varianti di colori: Dusk, Charcoal e Fjord. Il telefono è stato lanciato in India, dove la versione con 3G di RAM e 64 di memoria interna è in vendita esclusivamente sullo store online di Nokia al prezzo di 10.399 rupie, circa 120 euro. A partire dal prossimo 4 dicembre, lo smartphone sarà in vendita anche su altri store online.