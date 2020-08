Nokia, pronti all'arrivo tre smartphone lowcost: le caratteristiche

Tre nuovi smartphone lowcost sono in arrivo da Nokia e le loro caratteristiche sono state in parte svelate su un sito russo di certificazione. I nuovi modelli in arrivo potrebbero essere il Nokia 3.4, il Nokia 6.3 e il Nokia 7.3 5G, ognuno con due possibili varianti.

Sul sito di certificazione in tutto sono apparsi sei nuovi smartphone, i cui nomi in codice sono TA-1272, TA-1276, TA-1283, TA-1294, TA-1303, TA-1312. Sempre sul sito, c’è anche il modello TA-1243, già descritto in precedenza come il Nokia 8.3 5G. Anche se appaiono sei modelli nell’elenco, sono solo tre gli smartphone che Nokia sta progettando. Uno sicuramente potrebbe essere il Nokia 3.4, di cui già diversi rumors circolano in rete insieme al Nokia 2.4 e che potrebbe essere prossimo all’annuncio da parte dell’azienda. Gli altri due modelli invece potrebbero arrivare più tardi, anche se nuove indiscrezioni parlano di un lancio entro il 2020.

Nokia, le caratteristiche dei nuovi smartphone

Tutti e tre gli smartphone in arrivo di Nokia andranno a occupare un posto nella fascia di prezzo dei dispositivi lowcost. Se del Nokia 3.4 si sa poco, il Nokia 6.3 potrebbe essere equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 670 o Snapdragon 675, mentre per la RAM sarebbero possibili diversi tagli da 3 GB, 4 GB o 6 GB. Il display da 6.2 pollici con risoluzione Full HD+ e PureDisplay, presenta anche una fotocamera selfie da 16 megapixel. La fotocamera sul retro invece potrebbe avere una configurazione quadrupla, mentre la batteria sarà da 4.000 mAh.

Anche Nokia 7.3 5G, che supporta la rete super veloce, sarà un dispositivo che rientra tra gli smartphone di fascia economica e potrebbe essere equipaggiato con un processore Snapdragon 690. La RAM sarà disponibile in tagli da 4 GB o da 6 GB, con un display da 6.3 pollici con risoluzione Full HD+ e tecnologia PureDisplay con refresh rate a 90Hz.

Ottima anche la fotocamera frontale da 24 megapixel, mentre il comparto fotocamera sul retro sarà a configurazione quadrupla con sensore principale da 48 o da 64 megapixel, sensore secondario ultra-wide da 12 megapixel, e altri due sensori da 2 megapixel. Anche per Nokia 7.3 5G, si parla di una batteria da 4.000 mAh.

Nokia, data di lancio e prezzo dei tre smartphone

Sui tre smartphone non ci sono ancora conferme ufficiali per prezzi e date di lancio. Secondo le indiscrezioni, il Nokia 3.4 potrebbe arrivare a breve, forse anche a settembre, mentre gli altri due dispositivi arriverebbero entro il 2020, ma non è detto che possa essere rinviato il lancio ai primi mesi del 2021. Per i prezzi, i rumors parlano di circa 250 euro per Nokia 6.3 e circa 399 euro per il Nokia 7.3 5G.