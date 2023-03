Nokia G22 è arrivato in Italia: ecco i prezzi e quanto costa ripararlo

Presentato a inizio marzo, durante il Mobile World Congress di Barcellona, il nuovo telefono low cost Nokia G22 è già disponibile anche in Italia. Questo smartphone però non è come tutti gli altri smartphone Android economici presenti sul mercato, perché può essere facilmente riparato da chiunque lo compri e, scopriamo oggi, anche a prezzi ragionevoli. Questa nuova filosofia è inaugurata da Nokia proprio a partire da questo modello che, a differenza di quanto si potesse inizialmente pensare, non è destinato ai mercati emergenti: è proprio il capostipite di una nuova famiglia, basato su una nuova (vecchia) concezione. Se una cosa si rompe, allora si ripara.

HMD Global (la casa madre di Nokia) fa sapere, infatti, che dal Nokia G22 in poi tutti i nuovi smartphone economici saranno riparabili con il fai da te, grazie ad un accordo con iFixit, che è una sorta di associazione di aziende di riparazione, dietro la quale ci sono Kyle Wiens e Luke Soules. iFixit mette a disposizione degli utenti innanzi tutto conoscenza: manuali di riparazione open source grazie ai quali è possibile aggiustare diversi tipi di dispositivi elettronici.

Negli anni iFixit è cresciuta molto e oggi è presente anche in Europa: ha uno store online nel quale vende pezzi di ricambio e strumenti per le riparazioni. Tra questi pezzi, e tra questi strumenti, adesso ci sono anche quelli per riparare Nokia G22.

Nokia G22: caratteristiche tecniche

Ma prima di pensare alla eventuale riparazione, è anche il caso di vedere come è fatto Nokia G22 quando è ancora integro e in ottima salute. Ha un chip Unisoc T606 con modem 4G, 4 GB di RAM e 128 GB di storage (di tipo UFS 2.2) che l’utente può decidere di espandere fino a 2 TB acquistando a parte una scheda microSD.

Il display è di tipo IPS LCD e misura 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel), luminosità di picco di 500 nit e frequenza di aggiornamento 90 Hz. Il pannello è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3. Il lettore per le impronte digitali è posto lateralmente.

Sul retro del Nokia G22 sono collocati tre sensori fotografici, il principale da 50 MP (f/1.8) e una coppia da 2 MP ciascuno (f/2.2) per profondità e macro. La fotocamera anteriore incastonata nel notch a forma di U è da 8 MP ed è utile per videochiamate e qualche selfie senza troppe pretese.

Non manca, oltre al 4G, il WiFi 5, Bluetooth 5.0, l’NFC per i pagamenti con il POS e lettura di card elettroniche, e l’ingrasso per il jack audio da 3,5 millimetri, gradito a chi ha l’abitudine di usare le cuffie con filo.

La batteria ha una capacità di 5.050 mAh e la ricarica è da 20W e non manca la certificazione IP52 che attesta una resistenza di base a polvere e gocce d’acqua.

Nokia G22: prezzo e disponibilità

Dalla scheda tecnica è chiaro che Nokia G22 sia un telefono low cost, con una scheda tecnica al minimo e pensata per gli utilizzi di base di tutti i giorni: navigazione online, un po’ di social, qualche foto e video al gatto. Non è un telefono ad alte prestazioni e, infatti, costa poco.

Nokia G22, in versione 4/128 GB, in Italia costa infatti 199 euro. I pezzi di ricambio, invece, si acquistano sul sito di iFixit.

Nokia G22: prezzo del kit di riparazione

In caso di guasto ad un componente di Nokia G22 non è solitamente necessario portare il telefono in assistenza: grazie alle guide, agli strumenti e ai ricambi di iFixit l’utente può spesso ripararlo da solo.

Il kit di riparazione costa 5 euro e si acquista a parte e vale per ogni pezzo di ricambio, mentre i prezzi di ogni parte sono i seguenti:

scocca: 29,95 euro

batteria: 24,95 euro

display: 45,95 euro

porta di ricarica: 19,95 euro

Per acquisti sopra i 65 euro iFixit non fa pagare la spedizione in tutta Europa. Alla luce di questi prezzi, dunque, ci sentiamo di lodare l’iniziativa di Nokia: meno rifiuti elettronici, meno sprechi, più risparmio per chi non cerca un top di gamma da cambiare ogni anno. E di questo tipo di utenti, ve lo garantiamo, ce ne sono tanti anche in Italia.